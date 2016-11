El Concejo Deliberante repara los destrozos provocados el mes pasado

La presidencia del Concejo Deliberante local informó que están reparado los destrozos y repintando las paredes con los graffitis provocados en la última sesión del mes pasado, cuando un grupo no determinado de vecinos ingresó al recinto tirando abajo una puerta lateral e irrumpiendo en la sesión para pedir que no se apruebe la ley de emergencia de transporte.

Este grupo de personas fue señalado por concejales como allegados a la Cooperativa 3 de Julio pero la entidad se despegó del tema, aclarando que fueron “infiltrados”.

A raíz de este hecho se generó una comisión investigadora que hasta el momento no ha mostrado los avances de sus averiguaciones en tren de identificar a quienes rompieron parte del edificio público.

A casi un mes se están llevando a cabo trabajos de reposición de materiales y de pintura para mejorar la apariencia “Con esfuerzo estamos volviendo a recuperar el espacio de todos. Tapamos las leyendas ofensivas en las paredes del Centro Cultural y el HCD y se empezó con la restitución de los elementos sustraídos, la reparación de las roturas producidas en el interior del recinto y del acceso a los diferentes bloques. Asimismo se pudo reponer vidrios, arreglamos las puertas y recargamos los matafuegos”, informaron en un comunicado desde la presidencia del Concejo Deliberante.