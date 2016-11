“Hay una importante cantidad de postes nuestros con cables enroscados de otras prestadoras”

El mes pasado el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para que se regule el espacio aéreo en relación a la instalación de infraestructuras y servicios públicos en las áreas urbanas del Partido de Zárate. En otras palabras, buscan que las empresas se adecúen a una ordenanza para que comiencen a reordenar y mejorar el cableado sin control que se halla sobre todo en el sector céntrico y los barrios.

Este medio publicó que la empresa Fibertel tendió cables sobre la línea eléctrica en toda calle Moreno a la vista de un concejal que días antes había aprobado dicha ordenanza. “El único prestador aéreo que va en la vía pública correctamente es Cooperativa Eléctrica. Nuestra entidad no coloca ninguna columna sin que catastro mida la cuadra y establezca la medianera”, dijo el presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Eléctrica, José Luis Mangini, en relación al tema; aclarando al mismo tiempo que las líneas eléctricas no atraviesan los techos de las viviendas y que no utilizan columnas de madera, sino postes de hierro homologados.

“La situación es peor aún, lo que vemos es que existe una importante cantidad de postes nuestros que tienen cables enroscados de otras prestadoras. Son cables que el mismo vecino los enrosca porque los otros prestadores no van a arreglarlo. También esos prestadores tienen una caja por manzana y de esa caja salen cables para todos lados. En nuestro caso, vamos por prensamblado por las dos veredas”, aclaró Mangini.

“Recibimos en el callcenter una infinidad de reclamos de vecinos sobre cables cortados y cuando llegamos al lugar no es cable nuestro. La conclusión es que la gente nos llama a nosotros porque vamos, en cambio los otros prestadores no acuden al reclamo”, subrayó Mangini y con el mismo tenor se mostró desafiante, “no hace falta esperar años, el municipio debe regularizar el espacio aéreo hoy. Tomamos diez manzanas y si la CEZ tiene que regularizar algo vamos y lo regularizamos. Pero primero hay que regularizar lo actual y después vemos. Recién allí sabremos si es necesario soterrar cables, aunque soterrar significa cavar una zanja y pasar los cables, y eso tiene un costo mayor que lo aéreo en una relación de 4 a 1. Además, en el soterramiento de cables el tiempo de reposición es el doble porque se debe cavar por tandas y ver dónde está la falla, y una vez reparada volver a enterrar los cables; no es todo tan fácil”, advirtió Mangini.

En definitiva, lo que surge de la ordenanza aprobada por los ediles es que no se amplió la base de consenso, no se consultó a prestadores y, por el momento, la ordenanza se presenta como de muy difícil aplicación y control de parte del municipio frente a grandes empresas nacionales y multinacionales de telecomunicaciones.