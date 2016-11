Una vez más, Náutico se destacó en el Argentino de Remo

Durante el fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del Campeonato Argentino de Remo en Tigre, donde el Club Náutico Zárate tuvo una destacadísima labor, cerrando una nueva temporada en lo más alto a nivel nacional. El Equipo Oficial de federados, bajo las órdenes del entrenador Guillermo Guerci, sumó un total de 8 campeonatos argentinos, 10 subcampeonatos y 3 medallas de bronce.

Además y como si esto fuese poco, el Club Náutico Zárate obtiene nuevamente el Premio de Honor (15° en su historia) y Gallardete de la Liga Naval (17° en su historia), por ser el Club que más regatas ganó en el 2016 y más puntos sumó, demostrando su dominio a lo largo de todo el año a nivel nacional. Párrafo aparte para el 8+ Senior Femenino de Náutico que se llevó por primera vez en la historia el título en el argentino en una apasionante regata. También resaltamos la tarea de Evelyn Silvestro, quien sumó 3 medallas de oro.

Compartimos a continuación todos los botes, sus puestos y tripulantes del CNZ:

Primer Puesto

Single Junior Femenino: Evelyn Silvestro.

Doble Par Junior Masculino: Franco Calvo y Lautaro Barrios.

Doble Par Peso Ligero Femenino: Evelyn Silvestro y Sofía Conte.

Cuádruple Par Menor Femenino: Camila Villavicencio, IaraContrera, Sabrina García y Brisa Galop.

Dos Sin Peso Ligero Masculino: Elías Pirez y Pablo Conte.

Single Intermedia Masculino: Alexis Sierra.

Ocho Senior Femenino: Camila Villavicencio, Sofía Conte, Micaela Hughes, Sabrina García, Rocío Galop, Evelyn Silvestro, Brisa Galop, Melisa Antúnez. Tim: Candelaria Ulchak.

Cuatro Sin Menor Femenino: Camila Villavicencio, Sabrina García, Micaela Hughes y Brisa Galop.

Segundo Puesto

Doble Par Junior Femenino: Micaela Hu-ghes y Brisa Galop.

Single Sub 23 Peso Ligero Femenino: Eve-lyn Silvestro.

Doble Par Senior Femenino: Melisa Antúnez y Rocío Galop.

Ocho Junior Masculino: Ignacio Bermúdez, Kevin Castrellón, Pablo Ventura, Martín Agustín García, Abraham Rodríguez, Federico Troglia, Lautaro Barrios, Franco Calvo. Tim: Franco Barrios.

Cuádruple Par Peso Ligero Masculino: Santiago Ramos, Marcos Cabrera, Elías Pirez y Pablo Conte.

Dos Sin Junior Femenino: Micaela Hughes y Evelyn Silvestro.

Single Cadete Masculino: Fausto Silva.

Dos Sin Sub 23 Peso Ligero Masculino: Elias Pirez y Cristian Ceballos.

Single Peso Ligero Femenino: Sofía Conte.

Cuádruple Par Junior Masculino: Kevin Castrellón, Martín Agustín García,

Franco Calvo y Lautaro Barrios.

Tercer Puesto

Cuatro Sin Menor Masculino: Alan Brown, Valentín Marzarini, Rodrigo González y Santiago Arlettaz

Doble Par Peso Ligero Masculino: Elías Pirez y Pablo Conte.

Cuádruple Par Senior Femenino: Sofía Conte, Evelyn Silvestro, Rocío Galop y Melisa Antúnez.

Cuarto Puesto

Single Sub 23 Masculino: Martín Andrés García.

Doble Par Sub 23 Peso Ligero: Santiago Ramos y Cristian Ceballos.

Quinto Puesto

Cuádruple Par Senior Masculino: Marcos Cabrera, Martín Andrés García, Martín Martini y Agustín Silvestro.

Cuádruple Par Menor Masculino: Nicolás Paolinelli, Alan Brown, Ignacio Mendaño y Gabriel Butuz.

Octavo Puesto

Doble Par Cadete Masculino: Santino Fa-jardo y Fausto Silva.

Desde el Club Náutico se destacó la injusta descalificación que sufrieron Lautaro Barrios y Franco Calvo al no haber sido esperados por el árbitro de la competencia en la regata del Dos sin Timonel cuando estaban llegando al lugar de largada, privando al bote argentino representante del Mundial de poder correr y dejando a los oponentes con la imposibilidad de medirse ante la dupla del “ancla”. Una verdadera lástima.

El equipo de remo del CNZ comparte y dedica todos estos logros en el Campeonato Argentino con Raúl Corro y su familia, quienes están atravesando un duro momento.