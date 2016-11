La CEZ registró un saldo negativo de $ 4.788.848 en el balance 2015-2016

El 30 de junio pasado la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ), una de las más grandes del país en virtud de los socios industriales que presenta, cerró su 81º ejercicio contable; arrojando un saldo negativo de $ 4.788.848.

Siempre que suceden estos registros desde el Consejo de Administración se encargan de aclarar que no hay déficit dado que la CEZ no es una entidad con fines de lucro y que no podrían “ajustar” los números en virtud de la creciente demanda en los servicios sociales y la pérdida de energía que tienen a raíz de los “enganchados”. De hecho muchos ítems que generan “pérdida” lo contrapesan con el Balance Social, que si bien no es una instancia contable oficial muestra detalladamente las acciones desarrolladas en el área social de la CEZ.

No obstante, se registra que estos números en negativo crecieron este ejercicio tomando como parámetro el anterior, 2014-2015, que arrojó $3.580.855. Aunque también aumentaron las operaciones en el rubro eléctrico, calculando unos $385.552.096 contra $260.728.239 del ejercicio anterior.

Otro de los ítems que aumentó considerablemente fueron los servicios sociales, es decir que la CEZ facturó más este ejercicio que el año pasado, mostrando su balance $54.542.160 contra $41.440.358 del 2014/ 2015.

En otro apartado confirma que la facturación en la compra directa de energía eléctrica alcanzó los $114.042.004 y que las operaciones de distribución llegaron a $210.005.880, en conceptos de remuneraciones al personal ($94.109.827); mantenimiento de redes y subestaciones ($19.779.168) y reparación y mantenimiento del alumbrado público ($4.940.023), entre otros rubros.

Finalmente el balance lleva la firma del contador nacional José Marino, quien como auditor no hizo grandes observaciones, y del Síndico Titular de la CEZ, Hugo Funes.

Balance Social Cooperativo

Hoy por la mañana la Cooperativa Eléctrica presentará su Balance Social, que informa sobre la facturación y el desarrollo de los servicios sociales que presta la CEZ.

Algunos ítems llamativos del Balance Social son los siguientes; en principio desde el año 2010 al 2016 el número de socios creció en un 28%, llegando a 49.989 asociados al 30 de junio de este año; mostrando un aumento interanual de un 3.42% con 2500 personas nuevas incluidas en el último año.

De este número de 49.989 socios, unos 45.121 son de Zárate y 4.868 de Lima.

“Como en los Balances Sociales Cooperativos anteriores, reiteramos que estos servicios cumplen con objetivos sociales en una situación de crisis permanente de parte de la sociedad. A la fecha de cierre del ejercicio, la CEZ brindaba cobertura de atención primaria a 10.273 grupos familiares y 8.083 adherentes, lo que demuestra el compromiso social de la entidad con su comunidad”, expresa el documento que presentará la CEZ.

Servicios Sociales

Dentro de las tareas llevadas a cabo en estos servicios sociales se encuentra el traslado urbano e interurbano, “único en la zona ya que no es cubierto por ninguna obra social de Zárate y alrededores, siendo el mismo totalmente gratuito para el/a titular, persona a cargo y adherentes a los mismos”, destacaron desde la entidad.

“Mediante convenio que la CEZ posee con Salud Farmacéutica, Red de Farmacias de Zárate, se brinda el servicio de dispensación de medicamentos ambulatorios que les permite a los/as asociados/as obtener un descuento del 30% en la compra de medicamentos recetados por profesional médico u odontólogo. Estos servicios sociales no tienen costo para el/a asociado/a discapacitado/a. Además se sigue colaborando con las siguientes instituciones; Grupo de Ayuda al Paciente Oncológico (GAPO); apoyo económico y logístico a las salas de enfermería de los barrios 6 de Agosto y Villa Angus; se presta la entidad para reuniones de la Asociación Celíaca y Lalcec, entidad ésta a la cual se le brinda el servicio de traslado a profesionales y pacientes y se realiza el seguimiento y traslado de pacientes para estudios y tratamientos en los hospitales Argerich y Marie Curié”, expresa un párrafo del Balance Social. Luego enumera otros servicios brindados por la CEZ, enfermería integral, emergencias médicas y pediátricas; asistencia médica domiciliaria; internación domiciliaria; kinesiología; nutrición; salud mental; fonoaudiología; oftalmología; odontología; banco ortopédico; el traslado de pacientes mencionado; dispensión de medicamentos ambulatorios; programa de descuentos en compra de medicamentos; sepelios; asistencia jurídica y servicio de asistencia al viajero.

“Se destaca que durante el ejercicio, y con el objetivo de ampliar las prestaciones especiales mediante un sistema de atención directa, la CEZ comenzó a brindar las mismas en las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados de Zárate, con lo cual dichas prestaciones crecieron notablemente. En el Ejercicio en dicho Centro solamente se realizaron 15.981 prestaciones”, concluye parte de lo más trascendente del Balance Social Cooperativo.

“Es un buen balance pese a que no aumentamos tarifas”

En palabras del presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Eléctrica, José Luis Mangini, el saldo en negativo fue ínfimo en relación al gran volumen financiero que mostró la entidad en todo el ejercicio. “Es un muy buen balance pese a que no tuvimos un aumento tarifario, al mismo tiempo pudimos aplicar un plan de obras muy grande durante el verano para evitar cortes. En este contexto también pudimos desarrollar una gran obra en la zona oeste la ciudad interconectando los barrios sobre Ruta 9 y reconectarlos directamente con la Estación Transformadora Corcemar. Y como decimos siempre, esos 4 millones no nos representan una pérdida para nosotros porque están reflejados como inversión en el Balance Social, dado que el servicio eléctrico se equilibra con las ganancias y son los servicios sociales los que están en negativo, pero ante un movimiento de más de 300 millones de pesos en todo el ejercicio, se trata de una cifra ínfima esos 4 millones de pesos en negativo. Además para el próximo balance tenemos las expectativas de realizar la obra de ampliación de la Estación Transformadora Las Palmas esperando que las tarifas eléctricas se acerquen a la realidad”, concluyó el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, José Luis Mangini.

Por último, tanto el balance contable como el balance social están subidos en la página web de la Cooperativa Eléctrica y en formato pdf. Todos los socios lo podrán consultar ingresando a: http://www.cezarate.com.