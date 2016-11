Los cuartos de final de la Liga se jugarán entre sábado y domingo

El lunes por la noche en la sede de la Liga Zarateña de Fútbol se llevó a cabo la reunión de delegados y consejeros liguistas donde se dejó programada la etapa de 4tos de final del Torneo Clausura de primera división.

Los cuatro partidos se jugarán entre sábado y domingo en las canchas de Central y Belgrano.

De acuerdo al reglamento a partir de ahora los partidos irán en cancha neutral.

SABADO 26

-Sarmiento vs Belgrano

Cancha: Central Bs. As. Horarios: 17.30 hs

-Lima FBC vs Social Lima o Def. Estrada

Cancha: Central Bs. Aires. Horario: 21 hs

DOMINGO 27

-Ferroviarios vs Social Obrero

Cancha: Belgrano. Horario: 17.30 horas

-Central Bs. Aires vs Estrada FBC

Cancha: Belgrano. Horario: 20 horas.

En caso de empate en los 90 minutos se definirá con remates desde el punto penal.

El sábado en quinta división

En cuanto al Torneo Clausura de 5ta. di-visión, todos los partidos irán el sábado en cancha de Belgrano.

Cancha: Club Atlético Belgrano

-17.30 horas: N. Arsenal vs Ferroviarios

-19 horas: Lima FBC vs San Miguel

-20.30 horas: Central Bs. As. vs Estrada FC

-22 horas: Belgrano vs Sarmiento.

En esta ocasión tendrá fecha libre el Club Defensores Unidos.