Pastorino recordó el título mundial obtenido en 1996

En el año 1996, en Japón, Argentina se consagraba campeón mundial de tenis, por equipos, en categoría Sub 14 masculino con un zarateño de protagonista como Antonio Pastorino, quien con jóvenes 14 años (y teniendo como compa-ñeros a David Nalbandian y Guillermo Coria) iniciaba internacionalmente una carrera que años después le permitiría vivir profesionalmente con el tenis.

Hoy en 2016, y cuando ya transcurrieron 20 años de aquella consagración, el mismo Antonio Pastorino sigue ligado al tenis aunque ahora en otra función, como entrenador y profesor al frente de su Academia de Tenis que se encuentra en Barrio La Florida, en Zárate.

Esta fue la palabra de Tony Pastorino recordando aquel éxito internacional y hablando también de distintos temas relacionados con su presente profesional.

Antonio, 20 años atrás y con solo 14 años, te consagrabas campeón mundial de tenis en Japón. Ahora a la distancia ¿Qué recuerdos tenes?

“Los recuerdos siempre están y mucho mas este año que Argentina volvió a ganar ese mismo título después de 20 años y todo eso te hace valorar también lo que fue ese momento que por ahí no le dabas tanta trascendencia en el momento. Pero cuando empezas a dejar el Circuito, a alejarte de él empezas a mirar todo lo que hiciste y a darle la importancia que realmente tiene ”

En aquel torneo tuvieron rivales duros y exigentes donde el que perdía quedaba afuera .

“Era un torneo por zonas primero y luego por eliminación directa donde no te daba muchas opciones. Nalbandian perdió algunos puntos por que el jugaba single 1 y tenia realmente muchos partidos duros, pero sí, no había muchas opciones porque era por eliminación directa..”

A tu regreso a la Argentina, en Zarate, te hicieron un reconocimiento especial donde todo se concentró en Defensores Unidos, que era tu club.

“Sí, recuerdo que cuando volvimos me hicieron una recepción importante, que fue en Defensores Unidos. Fueron a mi casa a hacer fotografías del Diario Clarín. Se organizó una movida importante. Pero realmente yo no la sentí tan asi, lo tomaba muy tranquilo, mis padres ayudaron mucho para eso, seguí en la escuela normalmente…”

Formás parte de un grupo de deportistas de la ciudad, que salvo el fútbol (donde hubo mucha mas cantidad como Ricardo Bochini, Oscar Ahumada) lograron consagrarse campeones mundiales. Estas vos, lo mismo que Lucas Moreda en ajedrez. No son muchos y es un motivo de orgullo en lo personal.

“Por supuesto, es algo que valoro y mucho todo lo que conseguí. Tengo muy lindos recuerdos muchas anécdotas y después, claro, tal vez en el momento que estas en el Circuito tal vez no lo tenes tanto en cuenta por que siempre estas pensando en lo que viene, el deporte es un poco así. Es difícil convivir con las satisfacciones. Por que tenes una satisfacción, después al otro día tenes que entrenar y encaras un nuevo torneo y podes perder en primera ronda y te frustras. Eso te obliga siempre a mirar hacia adelante y nunca mirar atrás..”

Hace veinte años atrás y con 14 años seguramente tenias muchas ilusiones con el tenis y muchos sueños que habrás podido cumplir ya que luego te dedicaste profesional-mente a este deporte .

“…Me dediqué al tenis toda mi vida, tuve momentos buenos o otros no tantos. Me frustré muchas veces, otras veces tuve alegrías y en el camino a uno le puede ir mejor o peor esperando el consejo justo y muchas veces hay imponderables. En la Argentina hay muchos buenos jugadores que por distintos motivos no llegan mas arriba. Creo que como en todo hay que estar en el momento justo con el consejo preciso…”

Pasó el tiempo, dejaste tu época de junior, dejaste tu camino como tenista profesional y hoy el presente te encuentra trabajando como entrenador ¿Cómo lo llevas?

“Ahora me estoy dedicando a trabajar en tenis, acá en el club. Tenemos jardín de tenis, escuela de tenis, entrenamiento para junior, entrenamiento de alto rendimietno, también tenis social. Un poco de todo hacemos en el club. Hago lo que me gusta y por eso estoy agradecido. A veces por el alto rendimiento tenemos que viajar y ahí tenemos que trabajar mas con el resultado, pero es algo a lo que estamos acostumbrado…”

Antonio, sos padre de chicos de 5 años que a lo mejor están empezando a tomar una raqueta. ¿Qué cosas notas que tenes de tu padre Carmelo cuando vos tenias 5 años y también agarrabas por primera vez una raqueta?

“Mirá, mis nenes ahora tienen 4 años y yo empiezo a inculcarles que valoren un poco lo que tienen pero quiero que sean buenas personas, que respeten a quien tienen al lado, ser educados, que hagan deportes por supuesto, y que sepan que las cosas se generan con esfuerzo durante mucho tiempo. Que el lograr los objetivos obliga a tener constancia en lo que haces, esfuerzo en lo que haces durante mucho tiempo. Nada se logra en 6 meses, en 1 año. Te pasas 6 años estudiando y recién entonces te dan el titulo. Ojala pueda transmitirle esas cosas, no pretendo mucho mas. Obviamente los mando a las colonias, quiero que hagan deportes aunque no son muy entusiastas por lo menos ahora. Pero quiero que hagan deportes, que salgan de casa y no estén tan metido con la tecnología que hay hoy en día..”

Estamos a cinco días del comienzo de la final de Copa Davis ¿Qué opinión tenes de las chances de Argentina?

“Será un partido duro, como todas las finales. Creo que Argentina tiene chances aunque no es favorita., pero tiene chances. En la final anterior que perdimos en Mar del Plata ahí sí éramos favo-ritos pero no ahora. Creo que Orsanic logró armar un buen grupo y siempre que eligió poner un jugador, ese jugador ganó. Orsanic es una persona que maneja muy bien eso de saber quien está mejor para jugar. Pocas veces vi que un entrenador cambie tantas veces y que tantas veces acierte con el jugador elegido. Muchas veces las decisiones estuvieron acertadas pero después el jugador no ganaba y el entrenador era criticado. Orsanic entiendo que tiene mucho de mérito de que Argentina hoy esté en la final…”

El viernes se realizará una cena del tenis en Zárate y en tu caso seras uno de los premiados en la noche. Una muy buena idea la de juntarse la gente del tenis de la ciudad y compartir una fiesta que promete ser anual…

“La idea es muy buena para que todos los clubes se puedan organizar un poco mas para ver de que manera el tenis puede tener un lugar mas presente. La fiesta va a juntar a muchos que trabajan en el tenis, a muchos de los que están vinculados con el tenis en los clubes, asociados, socios, dirigentes, entrenadores.

Este año se formó un Circuito de torneos que lo armó Kiko Fernandez y Javier Abdala junto a otra gente que hizo que haya mas movimiento con este deporte. El tenis necesita mas personas que trabaje para el deporte. En mi caso a veces a mi me cuesta ya que no tengo tanto tiempo pero esta bueno que haya grupo de padres o dirigentes que quieran generar esa movida en los clubes…”