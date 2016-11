Comenzaron a formar el Observatorio de Seguridad Vial

Se llevó a cabo ayer una reunión en el Salón de Actos Municipal para comenzar a delinear la constitución de un Observatorio de Seguridad Vial en Zárate.

En la reunión participó el secretario de Gobierno Eduardo Amado, el director general de Movilidad Urbana Matías Francos, el director de Transporte Néstor Gerlo, la directora de Modernización del Estado Patricia Kaimer, y funcionarios de modernización y de seguridad vial de la provincia de Buenos Aires. Pero también participaron empresarios de las compañías aseguradoras que trabajan en el distrito, fuerzas de seguridad, Cruz Roja, estudiantes, diferentes ONG como Caballeros del Camino y Bomberos, entre otros.

Los observatorios buscan generar información oportuna, objetiva y confiable que contribuya a la toma de decisiones.

En el caso particular del Observatorio de Seguridad Vial la información debe facilitar el diseño, implementación y evaluación de políticas e intervenciones viales que redunden en una reducción en la siniestralidad vial en todo el territorio nacional.“Queremos tener un mapa sobre la siniestralidad en la ciudad, esto va a servir para aplicar medidas que nos lleven a ser una ciudad más segura”, dijo Gerlo después de la reunión.Para ello no sólo será importante la participación de las áreas estatales de seguridad y salud, sino también los privados ya que “hay accidentes que no se denuncian porque no hay heridos, por eso será importante la participación de las aseguradoras”.Por su parte, Axel Dell Olio, licenciado en Prevención Vial y Transporte y asesor del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, destacó que “hay compromiso municipal para articular trabajos con la provincia” y que es importante “conocer el problema para aplicar soluciones precisas”.Para Dell Olio se trata de crear “una historia clínica vial para tratar de evitar que se sigan perdiendo vidas en accidentes” y que “los problemas se repiten en mayor o menor medida en todas las ciudades, pero hay que identificar cuál de ellos y en qué lugar son los más preocupantes”.