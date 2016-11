En Zárate hay tres denuncias por día por casos de violencia

Esta semana se producirá el relanzamiento de la línea de Guardia para mujeres víctimas de violencia de género a la que también se podrán comunicar con WhatsApp. El número es el 3487 15 537943 y la oficina está ubicada en el Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en Pellegrini y Agustín Álvarez.

“Asesoramos a las personas antes de hacer las denuncias”, reveló Noelia García, responsable del área de Género y Familia municipal. Sin embargo, pese a los esfuerzos y campañas, en el país hay un femicidio cada 28 horas y en Zárate hay tres denuncias por día por asuntos de violencia, aunque no todas corresponden a la violencia de género.

En ese sentido, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer se conmemorará este 25 de noviembre en recuerdo de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por luchar contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes se habían rebelado contra el régimen dictatorial de Rafael Trujillo en República Dominicana. En reconocimiento a la valentía de dichas mujeres y en la defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

LA COMISARIA DE LA MUJER

La Comisaría de la Mujer, ubicada en calle Alférez Pacheco entre Alem y Moreno, en el barrio de Fonavi. Su titular es Gabriela Acerbi, una subcomisaria que desde el 2001 viene atendiendo problemáticas vinculadas a género. Antes lo hacía dentro de la Comisaría Primera y ahora lo hace en la nueva dependencia, que depende de la Superintendencia de Políticas de Género bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El arte contra la violencia de genero: inauguran muestra

En el marco de la lucha contra la violencia de género, hoy jueves en el Mercado de Zárate – Ciudad del Tango (ex galpón de la Aduana), se inaugura la muestra de arte plástica “Ley 26.485 de protección integral a las mujeres”. La actividad está organizada por el Municipio de Zárate y la Universidad Nacional de General Sarmiento.

La exposición forma parte de una serie de actividades que se llevarán a cabo en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre.

La muestra incluirá obras de 25 artistas plásticos argentinos que a través de sus pinturas buscan difundir los puntos centrales de la ley, con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales.

La misma permanecerá abierta desde el jueves hasta el domingo 27 a partir de las 18 horas y la entrada es libre y gratuita.

“Para nosotros es importante no sólo llegar a la mujer víctima, sino a todos los vecinos para que sepan qué hacer ante una situación como ésta”, manifestó Carla Bronca, subsecretaria de Inclusión Social y Abordajes Integrales.