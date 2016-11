Afirman que faltan técnicos en emergencias y desastres

Se llevó a cabo esta semana una capacitación en emergencias a parte del personal de la Dirección de Prevención Urbana (DPU), la cual forma parte de un programa integral que se está desarrollando durante todo el año.

“El objetivo es mejorar la operatividad y los conocimientos para actuar en el menor tiempo posible ante una emergencia”, explicaron desde el Municipio.

La ocasión fue propicia para que Diego Collado, Jefe de Emergencia y Cambio Climático del Municipio de Zárate, incentivara a los agentes a que se inscriban en la Tecnicatura en Emergencia Sanitaria y Desastres que se dictará en el 2017 en el Centro de Gestión del Conocimiento.

“Hoy no hay técnico en emergencias en la ciudad”, aseguró Collado y explicó que un Técnico en Emergencias “tiene una salida laboral muy amplia, ya sea en lo privado o en lo público”.

La carrera no está destinada sólo para personal que ya está trabajando en el área, sino para todo ciudadano que le interese trabajar en Emergencia Sanitaria y Desastres.

“Quienes tienen vocación de servicio no se arrepentirán de cursar esta carrera”, afirmó Collado a la prensa.

La tecnicatura, que es dictada por la Universidad Nacional Jauretche, forma profesionales capacitados y competentes en gestión de riesgos, actuación ante emergencias sanitarias y desastres, logística sanitaria y comunicación en emergencias. La carrera prepara al graduado para brindar asistencia sanitaria oportuna y de calidad ante situaciones de emergencia complejas, así como trabajar en la detección temprana y prevención de catástrofes y/o desastres.

La inscripción es gratuita de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 en el Centro Cultural Municipal “Tito Alberti” (Brown entre R. Noya e Independencia).