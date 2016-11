Claves para el descenso de peso

El metabolismo es el proceso por el cual los alimentos se convierten en energía para nuestro cuerpo. Energía para las funciones básicas como respirar, caminar y mantener la temperatura.

El metabolismo se activa después de la digestión. Las enzimas -moléculas que se encuentran en sistema digestivo- descomponen las proteínas en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos y los hidratos en azucares simples. Luego estos compuestos son absorbidos por la sangre, que los transmite a las células.

Cuando buscamos controlar el peso, es necesario mantener el metabolismo en correcto funcionamiento. ¿Cuáles son los errores que cometemos? ¿Qué enlentece el metabolismo?

A) Dietas extremas: Contar calorías no es bueno para el metabolismo. Someterse a dietas rigurosas lleva al cuerpo a un gran estado de debilidad y disminuye enormemente el metabolismo, ya que no se ingieren las suficientes calorías.

B) Suplementos alimenticios: Algunos suplementos no contienen los químicos que dicen tener. Además, no hay material científico que valide su uso.

C) Dormir poco: Provoca un cambio en la actividad cerebral que nos lleva a comer más grasas y no poder regular la ingesta.

D) La edad: El metabolismo tiende a cambiar con los años; se vuelve más lento, con el tiempo.

Entonces, tenemos que replantearnos nuestras opciones y elegir con inteligencia, no buscando milagros que no existen.

La forma más sana de que el metabolismo esté activo es realizando actividad física regularmente. El ejercicio aeróbico logra aumentar la frecuencia cardíaca y esto ayuda a quemar más calorías; aun cuando se termina de realizar la actividad física. El entrenamiento de fuerza también aumenta el metabolismo. Además, una mayor masa muscular aumenta la tasa metabólica, la incrementa, ya que el musculo consume más energía que la grasa acumulada.

Otra forma es realizar las cuatro comidas diarias, mientras que saltearse comidas lo hace más lento, ya que no hay calorías para procesar.

Lic. Marisa Vanden Ryn

Nutricionista UBA