Docentes zarateños marcharon por la reapertura de paritarias

La Unión Educadores de Zárate (UEZ), entidad base de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) estuvo presente en la ciudad de La Plata el martes pasado participando en la marcha frente a Dirección General de Cultura y Educación pidiendo la reapertura de paritarias.

Allí, los maestros se sentaron simbólicamente en la puerta de la cartera Educativa a esperar que los funcionarios del gobierno provincial los atendieran para abordar diferentes temas que vienen pidiendo.

“Hace meses que estamos esperando que nos reciban para poder discutir no sólo salarios, sino un cúmulo de temas que tienen que ver con la salud y las condiciones de trabajo de los docentes”, indicó el vicepresidente de la FEB, Renée Cruz. En este sentido, explicó que “no quieren reabrir la Paritaria, no funcionan las Comisiones Técnicas ni la Cogestión. Hemos agotado todos los caminos institucionales para negociar pero no tenemos respuesta a nuestras demandas”.

“Es curioso como un Gobierno que ha hecho del diálogo su principal bandera, no tiene tiempo para sentarse a hablar con los docentes”, sostuvo Cruz y agregó que “hoy vinimos a darles una nueva chance de dialogar con los maestros, pero eligieron una vez más el silencio”.

El dirigente recordó que “más de 16.500 millones de pesos menos serán destinados para el 2017 en Educación, lo cual significa no sólo menos presupuesto para salarios, sino también para infraestructura, para los comedores escolares o el servicio de transporte”.