Inauguran muestra de arte sobre la Violencia contra la Mujer

Se inauguró la Muestra 26485, actividad que realiza la División de Género y Familia de la Municipalidad de Zárate, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, en el Marco del Día Internacional de la NO violencia hacia la Mujer.

Las 25 pinturas que contiene la Muestra reflejan los distintos tipos de Violencia que sufre la Mujer en el cotidiano de sus días: violencia mediática, física, psicológica, simbólica, económica, sexual, obstétrica, entre otras. Los 25 banners reproducen fragmentos de la Ley 26485, ley que protege a la mujer ante estas situaciones.

Acompañaron la apertura de la muestra distintas representaciones artísticas de danza contemporánea a cargo de Victoria Paz y canto a cargo de Justina Sola.

Además, se realizó el relanzamiento oficial del teléfono de Guardia del Equipo Interdisciplinario de Género y Familia para Atención y Asesoramiento ante situaciones de Violencia. Incorporando el WhatApp como una herramienta más de contacto al celular 03487-15537943.

Funcionarios de la División de Género consideran que “todos los vecinos de Zárate debemos conocer no sólo la ley de protección ante situaciones de violencia sino todos los derechos de los que gozamos las mujeres en la actualidad para seguir luchando por aquellos que faltan y para seguir discutiendo la profundización de las medidas de protección necesarias para que no exista en la Argentina Ni un femicidio más”.