El Concejo Deliberante apoyó la emergencia social en el país

Un denominador común que ha mostrado el Concejo Deliberante, desde hace por lo menos seis años a esta fecha, es que los ediles se apresuran mucho en apoyar paquetes legislativos a nivel nacional o adherir a leyes que aún no fueron tratadas en detrimento de reclamos o proyectos del orden local.

Una de ellas es, particularmente, la emergencia social; proyecto que aún no fue debatido en diputados pero que ya tiene el apoyo del Concejo Deliberante de Zárate.

Por iniciativa del bloque Nuevo Zárate, aprobaron “sobre tablas” una Resolución apoyando la declaratoria de la emergencia social en la Argentina.

Luego de un acuerdo entre la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y agrupaciones sociales; decidieron darle luz verde a esta ley que será aprobada en Diputados antes de fin de año.

Emilio Monzó, presidente de la Cámara baja junto a delegados del PRO, la UCR, el peronismo, Libres del Sur y el Movimiento Evita validaron el esqueleto del proyecto que establecerá una emergencia social por tres años y destina un paquete de recursos a financiar programas sociales.

El escalón último corresponde al Senado para que convierta la “emergencia social” en ley el 21 de diciembre. Al borde de una fecha simbólicamente sensible por el estallido que en 2001 precipitó la caída de Fernando De la Rúa.

Este proyecto de ley se sumará a un paquete más amplio: el aguinaldo social, el bono para las familias que reciben AUH y los “kit” navideños y bolsones de alimentos que se repartirán para la época de las fiestas.