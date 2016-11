El HCD designó a parte del directorio de la SAPEM para el transporte público

A fines de octubre pasado el Concejo Deliberante aprobó la creación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) para la “gestión, explotación, prestación y administración de servicios vinculados con el Transporte Público y Privado de Pasajeros”, según consta en su estatuto.

Luego de ser aprobada, faltaba que se constituya su directorio y es por ello que tanto Cambiemos como el Frente Renovador- UNA estaban apresurados para llevar a cabo este nuevo paso técnico- administrativo. Finalmente ambos bloques ingresaron expedientes pidiendo la conformación del directorio dado que ya tenían a sus representantes.

En rigor, lo que estipula el estatuto es que la dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio, “compuesto por ocho miembros titulares e igual número de suplentes. Cuatro de esos ocho miembros titulares lo elegirá el Departamento Ejecutivo Municipal y sus suplentes; otros tres serán a elección del Concejo Deliberante, uno propuesto por el bloque oficialista y dos a propuesta de la oposición. Su elección será en el marco de una sesión pública ordinaria y por mayoría simple”.

Entonces lo que se votó ayer fue la designación de los miembros de ese directorio. Por el lado del bloque oficialista Nuevo Zárate, se eligió como director titular a Néstor Gerlo y como director suplente a Aníbal Fumaneri. En tanto el bloque del Frente Renovador eligió a Pablo Sirni y Cambiemos a Sebastián Pastor. Y los directores suplentes a Stella Mendaño (Frente Renovador) y Federico Videla (Cambiemos).

En tanto para la fiscalización de los deberes del directorio, el estatuto de la SAPEM Transporte prevé la designación de tres síndicos titulares, de los cuales uno será designado a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal, junto con un suplente; y otro será a propuesta del Concejo Deliberante. Finalmente el designado como síndico titular fue Leonardo Lignazzi (Frente para la Victoria) y Marta Bigarella como suplente.

Cabe destacar que las funciones de los miembros del directorio serán ad honorem y aún resta saber quiénes serán los elegidos por el Ejecutivo municipal.

“Este directorio funcionará con la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y adoptará sus resoluciones por mayoría absoluta de votos presentes. Deberá reunirse por lo menos una (o dos) vez al mes, sin perjuicio de que el Presidente o quien lo reemplace lo convoque cuando lo considere conveniente, y asistirá el Síndico”.

Por último el directorio no solamente tendrá injerencia en la licitación del transporte local, interurbano y provincial, sino en la gestión, explotación, prestación y administración de servicios de terminales de transportes terrestres; terminales de transferencia de los sistemas de transporte terrestres; playas de estacionamientos; otros servicios vinculados con el estacionamiento medido; la venta de pasajes de empresas de transporte y/o turismo, tanto terrestre como aéreo, fluvial o marítimo, nacionales o internacionales; la administración de servicios vinculados con el acarreo de vehículos; gestión de servicios vinculados con la compactación de vehículos automotores; la administración de Bienes de Dominio Público o Privado del Estado, y de aquellos bienes, que no siendo de dichas características, la Administración Pública posea autorización para su explotación o utilización, y que se vinculen directa o indirectamente a los servicios y actividades de los incisos precedentes; el planeamiento y ejecución de obras de carácter infraestructural como soporte de los sistemas de movilidad urbana y además podrá proceder a la compra venta, distribución, representación, importación, exportación de bienes muebles que se vinculen directamente con los servicios que prestan. De la misma manera esta SAPEM podrá intervenir en concurso de precios y licitaciones públicas y/o privadas para la ejecución de obras y/o provisión de bienes relacionados con la actividad, pudiendo actuar como proveedor del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, presentarse en licitaciones públicas y privadas. “La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y podrá realizar en general todos los actos jurídicos y operaciones financieras, industriales o comerciales siempre que se relacionen con el logro de su objeto social, que no sean prohibidos por las leyes o por el presente estatuto”, concluye el Estatuto, definiendo el “Objeto” de esta nueva empresa con mayoría accionaria del Estado Municipal.

Trabajan en la confección de pliegos para el llamado a licitación del servicio de transporte público

Tras la Declaración de la Emergencia en Transporte y la aprobación por parte del Concejo Deliberante de la creación de una Sapem de Transporte, el Ejecutivo Municipal se encuentra trabajando en la confección de los pliego de licitación para la prestación del servicio.

En este sentido, el titular del área de Movilidad Urbana de la Municipalidad, Lic. Matías Francos, el objetivo planteado desde el minuto cero por parte de la gestión, apunta a brindar un mejor servicio de transporte público, lo cual, asegura, “no significa ir en contra de ninguna empresa”. Según declaró, los trabajos se encuentran encaminados, pero también reconoció que los mismos “llevan tiempo”, dado que pasaron 24 años desde la última licitación del servicio.

Es por eso que la fuerte apuesta del Municipio al incorporar accionistas privados a un consorcio en el cual el Ejecutivo mantiene las decisiones y prioridades de obra por ser accionista mayoritario, requiere de mantener una visión alerta sobre todos los factores y variables que intervienen en la prestación de un servicio: “La gente pide que haya servicios; en este sistema de transporte lo que tenemos que hacer es integrar y ver qué va a pasar con el barrio Los Ceibos, el barrio La Esmeralda, Escalada, el Centro de Gestión del Conocimiento. Por eso estamos viendo nuevos sistemas, nuevos recorridos, estamos trabajando en sistemas como aplicaciones, jerarquizando la modernización del recorrido, la información y accesibilidad. Queremos brindar un mejor servicio, las críticas que se le hacen a La Nueva Metropol o a la Línea 228 también pueden hacerse a la línea local”.

La Sapem de Transporte, tendrá entre sus objetivos establecer un marco regulatorio en un campo donde el Ejecutivo Municipal ha mostrado su ausencia a lo largo de varios años.

En esta línea, Francos explicó: “Dejamos en claro a partir de la Declaración de la Emergencia en Transporte, que nuestra prestataria va a ser a través de una Sapem; en 90 días se llama a licitación sobre lo que se va a establecer como transporte público, en ese caso, nosotros estamos abiertos al dialogo y charlaremos con las empresas que quieran participar y seguiremos trabajando”. Según definió, hasta el momento no hay nombres por parte del Ejecutivo Municipal acerca de los cuatro directores que serán designados para conformar el directorio de la Sapem, el cual será completado con miembros el Concejo Deliberante. “Nosotros seguimos trabajando en nuestra área en las mejoras integrales, para poder llegar rápido, seguro y saber cuando se llega”, concluyó el funcionario.