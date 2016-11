Raid delictivo en la zona rural y crecen los llamados extorsivos

En el transcurso de esta semana se sucedieron varios hechos delictivos en la zona rural de nuestro Partido frente la planta industrial Isenbeck, específicamente en la zona conocida como Camino Viejo.

En principio fueron tres fincas en las que ingresaron un grupo no determinado de delincuentes bajo la modalidad de “escruche”, aprovechando que sus habitantes no se encontraban en la vivienda para desvalijar habitaciones, cocinas y comedores. No obstante, en una de estas fincas redujeron violentamente a un casero.

No es la primera vez que ocurren este tipo de ilícitos en una zona rural amplia en la que no llega la cobertura de la Patrulla. De hecho no hay presencia policial en esta zona como así tampoco planificación para extender las cuadrillas hacia el oeste de la ciudad, del otro lado de la Panamericana, anticipándose al crecimiento demográfico del Partido.

Las victimas hicieron las respectivas denuncias pero la respuesta policial en el momento fue escasa y tardía.

Siguen los llamados extorsivos

“Señora, esta importante carpeta es toda de llamados extorsivos de Zárate y Campana”, le comentó un oficial de la DDI a una vecina víctima de otro llamado extorsivo.

En las últimas tres semanas se registraron varios llamados extorsivos a vecinos de nuestra ciudad. En todos los casos se trata de llamados “al voleo”, perpetrado por delincuentes que cruzan información de la guía telefónica y armándose de diferentes herramientas de internet, como google street, y perfiles de Facebook, amedrentan a sus víctimas. En todos los casos una voz amenazante reclama el pago de una suma de dinero para evitar que algo le pase a uno de los integrantes de la familia.

En este sentido, la Policía difundió un instructivo para evitar este tipo de llamados extorsivos que muchas veces se desencadenan en secuestros virtuales.

Consejos para tener en cuenta

Usualmente se solicita el pago del “rescate” en las inmediaciones del domicilio de la víctima. En la gran mayoría de los casos se simula directamente un secuestro, pero puede ocurrir que el engaño comience con el supuesto accidente de un familiar o allegado. En estos casos, se finge llamar desde un hospital o comisaría para lograr obtener más información de la supuesta víctima, y después se exige el pago de un “rescate”. Por lo tanto se recomienda no brindar por teléfono información que permita su identificación o la de su familia. Si un niño atiende el teléfono, supervise que no aporte sus datos personales ni de su familia y que la llamada la continúe una persona adulta. Converse sobre esto con todos los integrantes de la familia.

En caso de recibir este tipo de llamado de secuestro virtual , intente desde otra línea telefónica verificar que su familiar o allegado se encuentre bien. Es importante solicitar al que llama, el nombre y apellido del familiar o allegado que supuestamente está secuestrado o en emergencia, así como la descripción física, información de la vestimenta, el lugar y las circunstancias del suceso que habría padecido. Si se recibe un llamado de alguien que dice pertenecer a una fuerza de seguridad o trabajar en un hospital, solicite sus datos personales, cargo, lugar donde trabaja, nombre de su superior y una vía de comunicación directa, todo este pedido de información desalienta al delincuente para continuar con esta modalidad delictiva, por lo general termina cortando el llamado.

Por último, denuncia es importante, llamando al 911 o a la seccional policial más cercana. La denuncia es fundamental en todos los casos, aun cuando se evitó el engaño, porque permite investigar y prevenir esta modalidad delictiva.