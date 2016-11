Cruces por el Presupuesto en el Concejo Deliberante

El pasado jueves el Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto Municipal 2017 luego de tener despacho favorable de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación e Interpretación.

Si bien el único concejal que no aprobó el presupuesto fue el edil Facundo Ocampo, del unibloque Movimiento Laborista; el resto de los concejales de la oposición tomó la palabra para expresar sus críticas, pese a que luego lo votaron afirmativamente.

“El presupuesto 2016 hablaba de diferentes obras de infraestructura para Lima, 10 millones en pavimentación urbana, un millón en desagües pluviales, dos millones ochocientos mil en cordón cuneta, un millón y medio para la ampliación de la red cloacal, otro millón para la ampliación de agua corriente y verdaderamente estas cosas no se ven reflejadas en la sociedad limeña, ya que no se terminaron de hacer todas estas obras prometidas para el año pasado como tampoco los cordones cuneta del plan de mitigación con la UOCRA. Queremos que el regador pase por las calles de Lima porque hoy los vecinos están viviendo como en Londres entre las 5 y las 8 de la noche, y no es niebla sino nubes de tierra. Ahora leemos que otra vez el presupuesto eleva 6 millones para Lima en obra pública; entonces veo con preocupación que no solamente no se ejecutaron las obras del año pasado sino que para este año el presupuesto es aún menor”, comentó el concejal del Frente para la Victoria, Lucas Castiglioni.

“Hace un rato terminamos de declarar la emergencia social y todos coincidimos en la difícil situación económica que atravesamos como país; entonces me parece obsceno que desde el área de eventos masivos haya un presupuesto de $10.415.300. Creo que con la potestad que tiene el intendente, este dinero se utilizará para cosas útiles y necesarias para la comunidad, que modifiquen sustancialmente la calidad de vida de los vecinos. Yo puedo entender que los espectáculos públicos sean demandados por los vecinos y a todos nos gusten, pero la verdad es que es mucho dinero para esta área municipal cuando se debería destinar para otras áreas”, explicó la concejal del Frente Renovador, Stella Mendaño.

En tanto la edil radical, Irene Guehenneuf, opinó; “hay una cuestión que nos preocupa y mucho, que el municipio no se cumpla con la ley de responsabilidad fiscal, mediante la cual el Ejecutivo municipal debe subir a su página web el presupuesto e indicar cómo se gastarán los recursos públicos. Luego hubiera sido interesante que se continúe con el CBC como programa y que se lo incluya dentro del presupuesto, pero eso ya es una voluntad política que este municipio no tiene”.

Por último el presidente del bloque oficialista de Nuevo Zárate, Pablo Giménez, se mostró satisfecho por la aprobación del presupuesto 2017. “Tratamos el presupuesto en comisiones ampliadas para que todos los concejales se saquen las dudas, de hecho todos hicieron preguntas y evacuaron todas sus inquietudes. Para eso convocamos al director de Presupuesto Municipal de la secretaría de Hacienda, Alejandro Cecchetto; quien contestó todas las preguntas de los concejales”, concluyó Giménez.

El presupuesto fue aprobado, como se mencionó anteriormente, por todos los ediles menos Facundo Ocampo y hubo un ausente en toda la sesión que fue el concejal massista, Silvio Zúrzolo.