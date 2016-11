De Gennaro: “La política es la herramienta para cambiar la realidad”

El pasado viernes, Víctor De Gennaro, quien fuera candidato a presidente en las elecciones del 2015 por el Frente Popular, visitó Zárate en el marco de una serie de reuniones llevadas a cabo en la Segunda Sección Electoral con distintos sectores, para informarles sobre la campaña que se está llevando a cabo en toda la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas del 2017.

“Estamos en la etapa de conseguir adhesiones, luego tendremos que presentar las afiliaciones al partido. Necesitamos de la ayuda de los trabajadores, que son los únicos que generan las riquezas, para poder construir la alternativa electoral de unidad que proponemos. Tenemos un largo recorrido en las luchas y la organización social y sindical, y somos respetados por eso. Pero necesitamos tomar las decisiones del país. Los trabajadores son los únicos que generan riquezas, queremos ser los trabajadores los que decidamos qué se hace con ella”, expresó el dirigente.

En este sentido, De Gennaro se refirió al actual gobierno nacional y sostuvo que la gestión de Mauricio Macri “es ajuste sin anestesia; la gente piensa cómo llega a fin de mes. No le alcanza la plata para llegar a fin de mes, está preocupada porque en su familia hay una nueva realidad, el flagelo de la droga se ha instalado en nuestros pibes, que están a merced de no tener futuro. Se agrega a lo que era lo más grave, que era la falta de un trabajo y de un futuro para los jóvenes. Hoy ocho de cada diez pibes menores de 30 años no saben lo que es un trabajo estable. La gente está preocupada por eso”.

Del mismo modo, sentenció: “La política es la herramienta para cambiar la realidad. El Frente Popular llegó en las últimas elecciones. Hicimos una experiencia electoral que nos permitió presentarnos, aparecer, y como dijimos, llegamos para quedarnos. Por eso estamos recorriendo toda la provincia. Vamos a presentar candidatos a diputados, a senadores, a nivel nacional, pero también concejales en cada distrito, para mostrar que hay una alternativa que expresa la resistencia de nuestro pueblo que pelea todos los días para alcanzar sus conquistas o mantenerlas”.

Respecto al espacio político que representa, De Gennaro explicó que a los militantes se les propone –independientemente de sector del cual provengan- la idea de ser un Frente Popular capaz de resolver los problemas de la gente.

“El Frente Popular tiene un programa para impulsar la unidad de todos los sectores populares. Nosotros no somos ni los que pesaban la plata en bolsos, ni los que entregaban al país. En ese sentido siempre hemos sido coherentes. En los últimos años siempre nos hemos movilizado contra la entrega kirchnerista y hoy enfrentamos la entrega que quiere hacer el gobierno de Macri. Estamos orgullosos de que nuestras organizaciones estén al frente de la lucha contra el ajuste. No tenemos que empezar de cero, tenemos una historia. Pero creemos que hoy es necesario crear esta herramienta electoral sin delegar en los de siempre que terminan votando todas las medidas de ajuste”, concluyó.