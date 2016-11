El Partido Justicialista realizó otra Peña Solidaria

El día viernes pasado por la noche, se realizó una Peña Solidaria denominada Identidad Peronista, organizada por el Partido Justicialista (PJ) de Zárate y Lima, a beneficio de Santino Alvarez, niño que padece una rara enfermedad denominada síndrome de Apert. Además, cada concurrente colaboró voluntariamente con alimentos no perecederos en beneficio de diferentes comedores de nuestra ciudad y de Lima. Mientras que lo recaudado por las entradas se destinará al niño.

El evento contó con la participación de varios números musicales que animaron la velada. Además se conmemoró el 76 aniversario del natalicio de quien fuera el Intendente Oscar Felipe Morano. A tal efecto fueron invitadas a participar del homenaje varias figuras históricas y actuales del peronismo local. El acto fue conducido por el actual presidente del Partido Justicialista, el diputado nacional Abel Furlán, quien agradeció la presencia del ex intendente Omar Bernues, el presidente del bloque de concejales justicialistas, el edil Leonel Soto, la ex concejal y esposa de Oscar Morano, Irene Trevisol, el secretario general de la UOCRA Campana Oscar Villarreal y el presidente del bloque de Encuentro Peronista, concejal Jorge Blanco.

En principio, tomó la palabra el diputado Furlán quien agradeció la presencia del público y de los referentes históricos y actuales del peronismo de Zarate y Lima, pidiendo a cada uno de los invitados que dedicaran unas palabras sobre la trayectoria de Oscar Morano. Entre los presentes también estuvieron Cesar Lorenzo del Sindicato de Cerveceros Quilmes Zárate y Daniel Durán del Sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná, entre otros.

El primero en hablar fue el ex Intendente Omar Bernues quien destacó “el esfuerzo realizado por Morano para unir al peronismo local, lo que le llevó mucho tiempo y sacrificio, dejando un ejemplo imborrable en la historia del peronismo, en la ciudad y en él mismo”. Y agregó: “Oscar iba a trabajar y venía de trabajar, militando”.

A continuación, el concejal Jorge Blanco expresó: “agradezco la invitación del diputado Abel Furlán y me siento honrado de ser parte de este homenaje a nuestro querido y eterno compañero Oscar Morano, nuestro histórico líder”.

Luego la ex concejal Irene Trevisol, hizo una reseña histórica de su militancia junto a quien fuera su compañero político y de vida, Oscar Morano. Recordando épocas de proscripción y persecución del peronismo, cuando militar era una actividad de riesgo de vida. Arengando al público presente a “descubrir nuevos dirigentes en pos de defender al peronismo y evitar su desmembramiento”, ya que “ésa fue la lucha de Oscar Morano”. Agregando que el peronismo es el único espacio político que va a defender a los más necesitados.

Seguidamente, el secretario General de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal recordó la figura de Morano diciendo con palabras muy sentidas: “fue el mayor político del peronismo, el mayor líder”, y destacó la militancia de Morano recorriendo las casas de los distintos barrios de los compañeros más humildes.

Luego el concejal Leonel Soto habló en nombre de las nuevas generaciones, comprometiéndose a continuar y honrar la trayectoria del ex intendente homenajeado.

Por último, el diputado Furlán finalizó expresando su agradecimiento a los dirigentes que se hicieron presentes y al grupo de militantes que estuvieron a cargo de la organización de la peña, destacando el espíritu solidario que siempre caracterizó al peronismo. Mencionando que tenemos como espejo al compañero Oscar Morano, diciendo que “en ese camino estamos para lograr la unidad y fortaleza para el peronismo de Zárate y Lima, de la Provincia y de la Nación y seguramente hoy estaría el compañero Morano ayudando como todos a Santino”.

Luego comenzó el festival musical contando con la actuación de varios artistas invitados: Leonel Soto y su guitarra, Silvana Luna, Diego Leonardo González, los Bossis y el dúo Pura Sangre. También se presentó el ballet folklórico El Rejunte (conformado por Sebastián Zanou y Loreley Falcón).