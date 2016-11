“Nos parece sumamente grave que la gente viaje parada”

Ante los incesantes reclamos de los usuarios del servicio de la Línea 194 “La Nueva Metropol”, debido al incumplimiento de los horarios por parte de las unidades, así como también a que deben viajar parados en el servicio directo –tratándose de un servicio de media distancia- , desde el área de Movilidad Urbana detallaron las acciones llevadas a cabo desde la esfera local, para intentar resolver una problemática que no es una novedad.

Según expresó Matías Francos, titular de la Dirección General de Movilidad Urbana, en el área se han recibido muchos reclamos por la situación que atraviesan los pasajeros, los cuales fueron oportunamente trasladados a los gerentes locales y regionales de la empresa, así como también se ha hecho lo mismo ante el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Transporte de la Nación.

En esta línea, el funcionario sostuvo que se trata de un transporte público federal, por lo cual el Municipio tiene competencia dentro de su radio -es decir dentro de los límites del territorio- para realizar contravenciones o multas en caso del algún incumplimiento.

“Nosotros no nos lavamos las manos, en mi caso, utilizo el servicio y cuando vuelvo de Capital Federal el transporte es lamentable; si no dan abasto con respecto al servicio, que Nación tome cartas en el asunto y dé la posibilidad de que se licite otro piso. Lo que se está intentando buscar es que nosotros podamos tener otro piso; ese piso es una licencia que se otorga por medio de la Secretaria de Transporte de la Nación”, detalló Francos.

Dado que no se puede otorgar el mismo piso al mismo lugar, resulta imposible que dos servicios presten la misma licencia: “Habría que buscar un servicio que preste a Zárate y Campana, que pase por Capital y termine en Avellaneda, por ejemplo, en vez de Once, porque ese piso ya fue otorgado”.

“Hago responsable al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, como al Secretario de Transporte Guillermo Krantzer, justamente ellos dos son las personas que tienen a cargo la licitación y la posibilidad de otorgar nuevos pisos para que nosotros podamos acceder al transporte público federal. Desde nuestro lugar los reclamos fueron hechos, tenemos las notas pertinentes. Nos parece sumamente grave que la gente viaje parada, por eso no hicimos oídos sordos cuando vinieron con las firmas. También les hice llegar el reclamo a los gerentes para que respeten el cupo de personas con discapacidad, para que la persona pueda sentarse en su asiento y tenga la libertad de accesibilidad del servicio”, sentenció Matías Francos.

Hasta el momento, a pesar de los diálogos con las autoridades ministeriales, las respuestas fueron nulas y las problemáticas que padecen los usuarios permanecen inamovibles y sin perspectivas de solución.