Se agrava el conflicto con los trabajadores municipales

En la mañana de hoy martes, decenas de trabajadores agremiados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Municipal, se concentraron en el Palacio Municipal exigiendo la reapertura del dialogo por el conflicto que cursa la tercer semana con una medida de fuerza en el Cementerio Municipal.

Allí, con el acompañamiento de CTA, SUPA, la CGT y el Consejo Provincial, los municipales trasladaron el reclamo que se realizaba en las puertas de la Municipalidad, cortando calle Rivadavia, al interior del edificio, ocupando el hall y la zona de cajas.

Uno de los detonantes del malestar, tiene que ver con lo que definen como “actitudes antidemocráticas, desleales y antisindicales”, ante una oferta que desde la Municipalidad realizaron a los trabajadores de manera directa, en busca de desactivar la conducción gremial. Según adelantaron, los manifestantes permanecerán en el interior de la Municipalidad hasta obtener una respuesta.

“Este conflicto no es muy complicado, está trabado por la tozudez política del Intendente Cáffaro. Esperábamos una reunión con el Ejecutivo Municipal, no se realizó, así que la asamblea decidió quedarse los días que sean necesarios, por lo menos por esta semana. La semana que viene tomaremos otras medidas como el corte de la Ruta 9 o el corte de la rotonda”, manifestó Fernando Pérez, secretario general de ATE-Zárate.

Según detallaron desde los gremios, en la jornada de ayer hubo reuniones entre concejales y miembros del Ejecutivo Municipal. En esta línea, los trabajadores tenían la esperanza de ser convocados a una nueva mesa de diálogo para destrabar el conflicto, pero el llamado nunca llegó. Del mismo modo, detallaron que, puertas adentro y según lo expuesto en las audiencias, dentro del propio Ejecutivo Municipal existen posturas antagónicas en torno a cómo solucionar el conflicto, prevaleciendo la posición más ferre de no ceder al reclamo de los gremios.

“Usaron a la fuerza policial como interlocutora entre los representantes de los trabajadores y esa mesa del Ejecutivo, no salieron a dar la cara. Están pidiendo a la Justicia que haga el desalojo, pero por otro lado sabemos que la Justicia insta a que haya dialogo”, expresó Pérez y agregó: “No quieren dejar que los gremios le manejen la agenda, lo cual es inentendible en una etapa de diálogo que se había iniciado para discutir los convenios colectivos de trabajo, lo cual será difícil si hay una posición tan tozuda”.

Según adelantaron, el conflicto puede recrudecerse durante la jornada de hoy, en caso de confirmarse el supuesto despido de un trabajador en el corralón municipal. En tal caso, los trabajadores se plegarían a la medida de fuerza a la cual ya se ha sumado el corralón municipal de Lima.

“Desde nuestra posición bajamos nuestras pretensiones con tal de llegar a un acuerdo, pero tampoco vamos a bajar una lucha de tres meses, bajamos para acercarnos a la propuesta del ejecutivo con el ánimo de llegar a buen puerto”, concluyeron desde ATE.

Morino: “No hay motivos para hacer una medida tan radicalizada”

En horas de la tarde, y con el hall del Palacio Municipal tomado por los trabajadores y los representantes gremiales de ATE, desde la Municipalidad convocaron a una conferencia de prensa, con el objetivo de brindar explicaciones respecto a la situación vivida en el edificio.

Allí, el secretario de Gobierno, Eduardo Amado y el Secretario de Servicios Públicos, Aldo Morino, detallaron que durante la jornada de ayer, las actividades administrativas en la Municipalidad se vieron interrumpidas ante la presencia de los manifestantes en el interior del edificio. En la misma línea, explicaron que una situación similar atraviesa el Cementerio Municipal, donde los trabajadores impidieron el ingreso de una empresa contratista a cargo del corte de pasto, así como también los servicios de limpieza y el servicio fúnebre.

“Ante la irrupción de dirigentes provinciales de ATE, llevaron adelante la medida de tomar el Municipio y no dejar trabajar al personal de administración; la gente de Economía y Hacienda se tuvo que retirar porque fue obstruido el trabajo que tiene que llevar adelante. Esto responde a un plan de lucha provincial de ATE, que va a culminar el día miércoles, es un reclamo del gremio y se ha hecho fuerte en Zarate donde están pidiendo el aumento de un adicional. Acá no hay salarios caídos, ni vacaciones caídas y no se debe absolutamente nada”, detalló Aldo Morino.

Según explicó, en el transcurso de la semana, los trabajadores municipales cobraran un aumento del 10% que completa la paritaria anual y alcanza un acumulado del 39,5%. “No hay motivos para hacer una medida tan radicalizada, el Municipio otorgó un 25% por tareas de cementerio, porque al aprobarse el presupuesto, en la ordenanza complementaria se prevé que la bonificación pase de un 20% a un 25%. Hemos hecho varias propuestas, pero se ha trabado de tal manera que los gremios decidieron redoblar la apuesta”, continuó el funcionario.

Por otra parte, manifestó que el pedido de los trabajadores municipales y los referentes gremiales ha ido cambiando durante las discusiones, y remarcó que en un comienzo, el reclamo versaba sobre cinco puntos que fueron oportunamente respondidos, excepto uno de ellos que no satisfizo las exigencias de los gremios.

En esta línea, respecto a las fallidas audiencias donde se analizó un principio de acuerdo, que incluía la recategorización para 15 trabajadores, el pago de los días caídos y el aumento de un 20% sobre el básico solicitado por tarea penosa (que se sumaría al 20% ya existente), Morino expresó: “No pudimos arribar a un acuerdo, el gremio permanentemente exige un poco más. La plantilla municipal es muy vasta, si le damos categorías al sector del cementerio, también hay otros sectores que son merecedores de la categoría y la economía del municipio no da para semejante reestructuración”.

Por su parte, Eduardo Amado buscó contextualizar la posición del Municipio donde, aseguró, “nunca se despidió a un trabajador”. “Hay cien mil trabajadores del Estado que dejaron de tener trabajo, acá nunca se despidió, sino que por el contrario se tomaron cerca de 85 personas para el Hospital ‘Dr. René Favaloro’. Esto hay que enmarcarlo en todo el contexto, donde hay políticas de ajuste y donde el Municipio siempre defendió el salario de los obreros”.

Además, el Secretario de Gobierno remarcó la apertura al diálogo por parte de la Municipalidad y concluyó: “También proponemos un bono para fin de año, el bono que la Provincia está negando, el Municipio lo va a pagar. Dejarlo circunscripto a este mero pedido de los trabajadores y olvidarnos de la política general que se llevaron a cabo, es olvidarnos de lo que paso en Zárate”.