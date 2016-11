ARBA analiza base de datos de Prefectura para detectar embarcaciones no declaradas

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) firmó recientemente un convenio con la Prefectura Naval Argentina, que le permitió acceder a una completa base de datos sobre las embarcaciones registradas en el país y la identidad de sus propietarios.

Gastón Fossati, director de ARBA, dijo que “a partir de este acuerdo institucional obtuvimos información clave que nos posibilitó cruzar datos y detectar a quiénes no declararon sus yates y embarcaciones ante el fisco bonaerense”.

A la vez, destacó que “la medida forma parte de una serie de acciones que estamos llevando adelante para mejorar la cobrabilidad del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, que registra un importante nivel de evasión entre contribuyentes que, en su mayoría, son de alto poder adquisitivo”.

En la actualidad, pagan el tributo a las Embarcaciones en la provincia de Buenos Aires alrededor de 18.000 contribuyentes, pero existen indicios de que un número similar evade el impuesto al no declarar sus bienes.

El titular de la Agencia de Recaudación sostuvo que “nuestra intención es que los contribuyentes corrijan su conducta de manera voluntaria y comiencen a cumplir con sus obligaciones”.

En ese sentido, subrayó que “ya estamos notificando a los propietarios en infracción que detectamos a partir del cruce de datos, y les daremos la oportunidad de declarar espontáneamente su embarcación hasta el 31 de diciembre próximo”.

“Aquellos que no reaccionen en ese plazo serán dados de alta de oficio y deberán enfrentar las sanciones correspondientes, porque estamos hablando de recursos que son muy importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Provincia”, enfatizó Fossati.

La declaración de embarcaciones puede realizarse de manera muy simple por internet, en www.arba.gob.ar. Una vez dentro de la página, los contribuyentes deben entrar al menú por impuestos, acceder a la pestaña “Embarcaciones” y luego hacer clic en “Alta primera inscripción”.

Fossati puntualizó que “para favorecer el cumplimiento voluntario, también vamos a instalar puestos de atención en guarderías y clubes náuticos para explicar los alcances del impuesto, atender consultas y simplificar trámites, de manera que todos los propietarios tengan la oportunidad de declarar sus embarcaciones de manera inmediata”.

El Impuesto a las Embarcaciones que administra ARBA abarca a yates, lanchas, motos de agua y otros vehículos similares utilizados en actividades deportivas o de recreación, siempre que estén propulsados en forma principal o accesoria a motor y tengan su amarradero o guardería habitual en la provincia de Buenos Aires.

La base imponible del tributo se calcula en función del valor de la embarcación, y el impuesto se abona a través de dos cuotas que vencen en marzo y noviembre de cada año.