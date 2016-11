Toyota celebró la producción de un millón de Hilux

Toyota Argentina celebró ayer en su planta de Zárate, la fabricación de su unidad un millón en una ceremonia que contó con la presencia de la vicepresidente de la Nación Lic. Gabriela Michetti, del presidente de Toyota Argentina Contador Daniel Herrero, el embajador de Japón en Argentina, Noriteru Fukushima.

Herreros hizo una reseña histórica de esta planta de Toyota en Zárate, la única en Argentina y como alcanzó desde las 10 mil unidades anuales en la década del 90 al millón de Hilux anuales en 2016. Realmente un crecimiento vertiginoso de la empresa en la que hoy trabajan 5000 personas de Zárate, Campana y distritos vecinos. Agradeció los apoyos para hacer esto posible de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, de los concesionarios, sindicatos y proveedores que hoy hacen posible que el 40% de las autopartes sean de producción nacional. Finalmente dijo, éste “es un proyecto plenamente exitoso, un millón de gracias”.

La vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti agradeció poder compartir esta ceremonia y dijo que “este triunfo tiene su explicación, no es un milagro que se haya alcanzado una producción de tal magnitud en pocos años”.

Daniel Herrero, compartió con nosotros una anécdota que muestra la filosofía de equipo donde todos buscan trabajar y seguir mejorando en lo suyo: “Previo al proyecto de expansión de nuestra fábrica debíamos alcanzar ciertas metas numéricas para que Toyota Motor Co. desde Japón aprobara el proceso de inversión.

Para todo el año 2012, nuestro plan de producción requería que alcanzáramos los 92.591 vehículos producidos. Durante ese año tuvimos dificultades con proveedores, inconvenientes logísticos, mal clima. Nuestras metas parecían inalcanzables. Cuando llegamos al último cuatrimestre, debíamos reportar a Japón sobre objetivos y planes, fue entonces que decidimos dejar de trabajar por unos minutos y reunimos todos en la planta. En conjunto, decidimos de forma unánime que debíamos alcanzar nuestro objetivo. Todos estábamos comprometidos, y si lo conseguíamos nos iríamos de vacaciones el mismo día que lo lográramos. Entonces nos comunicamos con Japón y les transmitimos íbamos a alcanzar nuestro objetivo.

Trabajamos durante largas jornadas, horas extras, los fines de semana, y fue así como alcanzamos nuestro objetivo un día antes de lo previsto. No obstante, cuando llegamos al vehículo 92.591, un miembro del equipo me preguntó en el final de línea de Producción: “Presidente, ¿hacemos una más?”.Estuvieron participando de la ceremonia el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Curuchet; el secretario de Producción de la Nación Martín Etchegoyen, Javier Iguacel ,titular de Vialidad Nacional; los intendentes Sebastián Abella de Campana; Cecilio Zalazar de San Pedro y Fernanda Antonijevich de Baradero.

“ARGENTINA NECESITA INCOPORAR LA CALIDAD PRODUCTIVA”

“La calidad es una marca que Japón logró poner en el mundo, que Argentina necesita incorporar a sus propias acciones, no sólo a nivel empresas sino en el Estado, la productividad pública y de brindar a los ciudadanos una mejor provisión de servicios y obras para que los impuestos que se pagan con tanto esfuerzo lleguen en beneficios reales a la ciudadanía”, dijo Michetti.

“Este triunfo enorme de Toyota tiene una explicación y es el trabajo de todos los días con la lógica de la calidad y podemos tener en Toyota un ejemplo de lo que necesitamos para el Estado, las empresas en el sector privado y la cultura de la ciudadanía argentina”, consideró la vicepresidente.

La titular del Senado comprometió al Gobierno a “hacer todo lo necesario para que siempre haya un impulso al perfeccionamiento y la superación constante”.

UNA UNIDAD PARA PARQUES NACIONALES

En el marco de la ceremonia se entregó a la Administración de Parques Nacionales, una unidad Hilux que se destinará al área de conservación. Algunos de los proyectos están vinculados a la protección de especies en peligro de extinción, como el yaguareté y el ciervo de los pantanos, autóctono de la zona de Zárate y Campana. Eugenio Breard, Presidente de la entidad, recibió esta donación en representación de la institución.