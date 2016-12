Las semifinales de la Liga irán el sábado en la cancha de Central

Se reunieron los delegados de los clubes en la sede de la Liga Zarateña de Fútbol el martes de ésta semana y decidieron programar los dos partidos de semifinales para el día sábado en la cancha de Central.

Al igual que sucedió el lunes (en Belgrano) y si bien se jugarán dos partidos no será doble jornada por cuanto habrá un receso de 1hora y 30 minutos entre partido y partido para permitir que el público pueda retirarse comodamente y se pueda habilitar las boleterías para el encuentro de la noche. Es por ello que los horarios de comienzo de cada partido será 18.30 horas y 22 horas.

LA PROGRAMACION

Así se jugarán los encuentros de semifinales, el sábado.

Cancha: Central Bs. As.

18.30 horas: Lima FBC vs Estrada FBC.

22 horas: Sarmiento vs Fe rroviarios Unidos.

Hoy se confirmarán los árbitros para cada partido.

LA FINAL AUN NO TIENE CANCHA

Con respecto a la final del campeonato, hay que decir que podría jugarse el sábado 10 o domingo 11 de diciembre y por el momento no tiene con-firmada la cancha lo que se decidirá la próxima semana.

Lima seguirá jugando sin público en la cancha

Seguirá en vigencia (algunos dicen que será hasta fin de año) la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina a Lima FBC que prohíbe la concurrencia de sus espectadores a los partidos que juegue en el Campeonato Clausura de la Liga.

Esto tiene relación con una gresca que se ocasionó al terminar el partido entre Ferroviarios Unidos y Lima FC (de la fase de grupos) en el exterior de la cancha de Ferro, una vez terminado el cotejo de primera división.

Si bien los incidentes ocurrieron fuera de la cancha, la sanción al club fue deportiva.