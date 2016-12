“Queremos que el cliente nos consulte sobre vacunas y medicamentos”

En el año 1948 se realizó el Primer Congreso Panamericano de Farmacia en La Habana; allí se firmó la resolución que consagra el 1° de diciembre de cada año como “Día Panamericano de la Farmacia”, en conmemoración de aquel Congreso y en homenaje a los farmacéuticos de las tres Américas. Es por ello que hoy es el Día del Farmacéutico, pese a que en Argentina tiene otro día que coincide con el Día de la Diversidad Cultural.

En todo el territorio bonaerense el organismo que nuclea a los profesionales es el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, entidad que tiene representación a nivel local y está presidida por Marcelo Perriard.

“En este nuevo día del farmacéutico, creo que los profesionales nos encontramos en una situación tranquila, con atrasos normales en obras sociales pero estamos bien, por ejemplo PAMI ha mejorado su situación respecto a otros años y a nuestro rubro. Por otro lado, creo que también estamos tranquilos luego del fallo de la Suprema Corte que ha denegado el ingreso de cadenas comerciales a las actividades farmacéuticas en la provincia de Buenos Aires. En estas cadenas casi nunca se encuentran los propietarios y mucho menos los farmacéuticos”, opinó el titular del colegio, Marcelo Perriard.

“Respecto a Ioma está funcionando mejor aunque creo que debería prestar más atención con los padrones porque en un momento ingresó mucha gente a la obra social y nunca se depuró el padrón para saber quién la necesita y quién no”, agregó el profesional.

Actualmente nuestro Partido cuenta con más de 40 farmacias, alcanzando el “piso” estipulado por el Colegio de la Provincia de Buenos Aires que establece un local por cada cinco mil habitantes.

“Ante el número importante de farmacias tenemos un asesoramiento técnico constante, con abogados y cursos sobre legislación farmacéutica. Además asesoramos a cada farmacia sobre cada problemática particular que presenta y tratamos de estar atentos a todos nuestros asociados. De hecho cada dos meses el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires desarrollar cursos de actualización profesional, y en uno de los últimos cursos se explicó cómo utilizar bien los aerosoles, porque ahora vienen con un nuevo sistema de polvo, más eficaz, y que la gente piensa que no lo aspiró pero sí lo hizo; alterando quizás la dosis que debería suministrarse”, comentó Perriard.

“Un rol que nos marca el colegio es el contacto con el vecino, esto es fundamental, por eso les pedimos a todos los clientes que nos usen, que estamos para informarles sobre alguna duda o consulta última acerca del medicamento que van a tomar. De hecho es común que muchas veces nosotros les terminamos de dar la explicación de cómo administrar el medicamento a quien lo está comprando; también le aclaramos sobre la ley de genéricos ya que mucha gente viene a comprar un medicamento que vale mucho más y la droga es la misma que otro más barato, nosotros le mostramos todas las opciones pero creo que es parte de la conciencia que debe tener cada vecino como consumidor. Por eso creemos que es importante que todos los vecinos utilicen al farmacéutico en cuanto a información sobre vacunas, calendario de vacunación e información de qué contienen los medicamentos”, subrayó el profesional, propietario de la Farmacia Galatti.

Por último, respecto a proyectos para el año entrante anticipó; “seremos agresivos en una nueva campaña para eliminar el expendio de medicamentos en los kioscos y otros lugares donde no se puede vender este tipo de drogas. Lo haremos junto al municipio y con la autorización del ministerio de Salud provincial”, concluyó el farmacéutico.