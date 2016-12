Vecinos se organizan contra la instalación de peaje en la Ruta 6

El pasado martes, la Sociedad de Fomento del Barrio Los Pioneros recibió a los vecinos de Ruta 6 en oposición a la instalación del peaje que, según se prevé, los separará del centro de la ciudad.

Alrededor de 120 vecinos de Los Cardales, barrio San Jorge, Lubo, Sarmiento, Vitramu I, Centro, Otamendi, Jardín de los Pioneros, Urquiza y Los Pioneros participaron de la reunión, que contó con el acompañamiento de distintos referentes de agrupaciones y sectores políticos de la región.

Allí, se acordó la formación del “Foro por la libre circulación” a través de la firma de un acta en oposición a la instalación del peaje. A partir de este primer encuentro, los vecinos comenzarán una campaña de recolección de firmas con el objetivo de dar tratamiento en el Concejo Deliberante de Campana, al proyecto presentado por distintos bloques. Asimismo, proyectan realizar “bocinazos” en el centro de la ciudad a lo largo de diferentes días y horarios, en busca de dar a conocer su reclamo.

El objetivo de los vecinos, persigue la idea de revertir la medida que definen como “inconsulta, anticonstitucional, recaudadora y realizada a espaldas de la toda la ciudadanía por parte de la Gobernadora Vidal”.

Según difundieron, a través de una reunión que mantuvieron diferentes asociaciones de vecinos cercanos a la Ruta 6 con el Intendente Sebastián Abella (quien no participó del encuentro vecinal), se pudo plantear la problemática y el Jefe Comunal expresó su compromiso en buscar alternativas para los vecinos.

Por otra parte, desde la Sociedad de Fomento del Barrio Los Pioneros, convocan a todos los vecinos a acercarse, informarse y participar en la sede que se encuentra abierta de lunes a sábados de 18 a 22 horas.

Abella: “Aún no hay nada definido”

En tanto, el intendente de Campana, Sebastián Abella recibió a una comisión de vecinos que se acercó a manifestar su preocupación por la presunta instalación de una estación de peaje en la ruta 6.

El jefe comunal estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Sergio Roses.

Durante el encuentro, “el Intendente informó que aún no hay nada definido sobre la instalación de dicho peaje”, se informó oficialmente. Según explicó, la falta de información al respecto se debe a la reciente asunción del ministro de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante.

Además les comunicó a los vecinos que programará, a la brevedad, una reunión con dicho funcionario a fin de interiorizarse sobre el tema.

“Asimismo, Abella se comprometió a comentar al ministro provincial la inquietud de los vecinos y la intención de que se cambie la ubicación del peaje para que estos no se vean afectados. No obstante, en el caso de que no fuese posible, ofrecerá eximir del pago del mismo a todos los residentes de Campana”, señalaron desde esa comuna.

En la reunión estuvieron presentes representantes de los barrios El Cardal, San Jorge y Los Pioneros a través de referentes del Jardín de Infantes, la Sociedad de Fomento y la Unión Vecinal.

Tras esta reunión, se solicitó llevar tranquilidad a los vecinos ante la cantidad de trascendidos durante los últimos días.

Finalmente, Abella informó que se continuará el diálogo sobre esta cuestión y, con novedades, se pautará un nuevo encuentro.