Alertan por falsos compradores que roban en comercios

Falsos compradores ingresan a los locales, donde son atendidos de buena fe por el comerciante informándole precios, calidades, modos de pago, etc., y en un descuido del propietario le hurtan.

Así ocurrió ayer en horas de la mañana, en un local de venta de carteras y calzado en la calle Brown al 700, a metros de Hipólito Yrigoyen. La propietaria del comercio, le abrió la puerta a una pareja, aparentemente interesada en comprar una cartera. Luego ingreso otra pareja, que simulaban también interés en comprar. La dueña no sospechó que podrían ser potenciales ladrones, pero en un descuido observó actitudes sospechosas. Eran cuatro personas, difícil de controlar en sus movimientos dentro del local mientras la mujer les informaba sobre la mercadería y su precios. De pronto, se van. Al hacerlo, la comerciante se sintió un poco aliviada porque comenzó a sospechar de ciertas actitudes y dichos de las mujeres. Aliviada pensando que no le habían robado, se dirigió al mostrador y con sorpresa vio que le habían sustraído su valioso celular. Por supuesto ya nada pudo hacer, no había policía local en la cuadra y, como tantos otras víctimas de hechos delictivos, sólo le queda contarlo para que los vecinos y comerciantes estén alertas ya que dijo “diciembre va a ser bravo”.