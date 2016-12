Preocupación por demoras en el inicio de obras de la Termoeléctrica

“Puertas adentro” del Municipio se están preguntando qué sucedió a nivel nacional con la intención de construir una central termoeléctrica en Las Palmas. Se trata de una importante obra que absorberá mucha mano de obra en su primera fase de montaje civil y de forma estratégica servirá para inyectar energía a un sistema interconectado nacional con serias deficiencias. Además sería otra obra importante en función de mantener el nivel de empleo en la zona.

Por un lado, la Unión Obrera de la Construcción confirmó que todavía no tienen fecha de inicio y que todo lo está manejando el gobierno nacional. Lo mismo, argumentaron desde el Ejecutivo municipal, reconociendo que aún no han tenido nuevos contactos con funcionarios nacionales en virtud de saber cuándo comenzará dicha obra. No obstante, ambas partes coincidieron en que el inicio de tal proyecto es inminente dado que tienen maquinarias y mucha infraestructura a instalar almacenada en un galpón del parque industrial. Esta nueva central termoeléctrica será emplazada en el predio dejado por la empresa Latinoquímica Amtex, que cerró sus puertas hace cuatro años. Precisamente en este predio de Las Palmas es donde hoy se están terminando los permisos para que se instale una termoeléctrica de ciclo combinado, gemela a la termoeléctrica Manuel Belgrano de Campana.

El proyecto lo está manejando el Gobierno y es de “interés nacional”, dado que se trata de un emprendimiento energético vinculado a acompañar la demanda para los próximos inviernos. En el marco de una licitación pública, el Ministerio de Energía adjudicó en junio pasado la instalación de 20 proyectos por un total de 1.917 Mw e inversiones por u$s 1.530 millones. Entre los principales ganadores de la licitación figuran Albanesi, Industria Secco, YPF, Genneia, Pampa Energía y Sullair y Sadesa, la empresa que prevé la instalación, en principio, de una central de ciclo combinado de 906 Mw de potencia en Zárate.