Baila Zárate en Plaza Italia

Es un evento artístico que tiene la particularidad no sólo de mostrar el talento de artistas locales, si no también homenajear y otorgar un reconocimiento a personas destacadas por su labor social en la comunidad, el espectáculo “Baila Zárate” se presentará este domingo a partir de las 18.30 horas en el anfiteatro Homero Expósito de Plaza Italia, con el auspicio de la Municipalidad de Zárate.

Participarán el elenco de We Dance Company y alumnos de la escuela de baile “We Dance”, dirigidos artísticamente por Ezequiel Suárez, coreógrafo y bailarín internacional, cuya extensa trayectoria lo llevó a obtener el primer lugar del certamen Bailando por un Sueño en Perú, por sólo mencionar algunos de sus logros profesionales; actualmente es el director de la escuela de baile “We Dance”.

La idea del reconocimiento a las personalidades surgió ya que la solidaridad y el arte siempre han ido de la mano, es por eso que en esta oportunidad se decidió reconocer la labor silenciosa de aquellos que a diario contribuyen a mejorar nuestra comunidad.