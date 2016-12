“La gente tiene que cuidarse frente a la exposición solar todos los días”

El pasado jueves, se llevó a cabo en el Círculo Médico de Zárate, una charla abierta sobre prevención del cáncer de piel, brindada por la dermatóloga Dra. Gabriela Comunello y organizada por la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) Zárate.

“Esta es una iniciativa que hace tres años tomamos con Lalcec, que me ha invitado a participar de la campaña de la lucha contra el cáncer de piel junto con la Sociedad Argentina de Dermatología a la cual pertenezco. La idea es dar charlas, hacer revisaciones gratuitas, enseñar a la gente a cuidarse y tener hábitos frente a la exposición solar durante todos los días, cuando vamos a trabajar o cuando salimos a tender la ropa. Queremos darle pautas a la gente sobre prevención y captar en forma temprana algo que puede ser curable”, expresó la Dra. Comunello.

Uno de los tópicos de este encuentro, que contó con una importante participación de asistentes, tiene que ver con la detección temprana de un tipo de tumor en la piel, denominado “melanoma”, que representa uno de los más malignos, según describió la dermatóloga.

“El melanoma está creciendo por incidencia del sol, y puede aparecer de una mancha o lunar que va cambiando de tamaño o forma, que aparece de nuevo como una manchita negra, oscura, rosada o blanquecina o de distintos tonos. A través de estas charlas, lo que hacemos es informarle a la comunidad y a los colegas que no tienen esa especialidad, cómo se hace la prevención, como se autochequea y como hay que protegerse del sol”, describió la profesional.

En esta sentido, la Dra. Comunello recomendó utilizar un protector solar mayor a factor 40 antes de salir y renovar cada dos horas; evitar exponerse al sol y no hacer actividades deportivas ni recreativas entre las 11 y las 16 horas: “Esto es lo que más cuesta porque, en general las colonias de vacaciones funcionan en ese horario, es un sol muy maligno que puede hacer que cambie el pronóstico de un paciente”.

“Si a un paciente le descubrimos un melanoma in situ, lo cual quiere decir que es un tumor que no pasó una capa de la piel, podemos salvarle la vida. Lo podemos sacar y no va a tener problemas. Si el tumor avanzó tiene menos probabilidades de sobrevida, con muchos estudios de ganglios, tomografías y distintas cirugías. Esto es lo que tratamos de evitar y que la gente no tenga que padecer un melanoma”, explicó la dermatóloga y amplió: “Existen otros tumores que son muy frecuentes, como es el carcinoma basocelular, que es localizado sobre la piel y tiene un tratamiento. Queremos darle esperanza a la gente que no todo lo que es carcinoma contrae riesgo de vida, sino que hay que luchar previniendo y tratándolo a tiempo de una manera adecuada”.