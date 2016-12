Caen las ventas y el Centro del Comercio busca impulsar el consumo

El Centro del Comercio e Industrias de Zárate lanza la Campaña Navideña que se desarrollará desde el 15 al 20 de diciembre, y que ofrecerá importantes vouchers y descuentos.

Con el objetivo de incentivar el comercio local, las autoridades del CCIZ presentan una iniciativa que propone una experiencia de compra sin gastar de más. En este sentido, los clientes de los comercios, serán beneficiados con diferentes oportunidades y sorpresas al momento de realizar sus compras, con una serie de rebajas, promociones, liquidaciones con descuentos del 10%, 20% y 30% válidos para medios de pago en efectivo, que aparecerán en las vidrieras de los comercios y cada local hará el anuncio del “Happy hour” que durará algunos minutos.

“Es una movida muy linda que va a integrar al comerciante con el cliente, lo va a ayudar a comprar con algunos descuentos. Va a haber sorteos, es una apuesta muy linda”, explicó Laura Báez, organizadora y coordinadora de la campaña. Además detalló: “Tenemos tres opciones, unas son descuentos, otras sorteos, y otros descuentos en Enero. La idea es que la gente tenga descuentos en Enero y los comerciantes tengan ventas en ese mes que bastante tranquilo. La gente se va a acercar y nosotros vamos a estar con Papá Noel en cada lugar por diez o quince minutos regalando esos vouchers que el Centro del Comercio les ofrece, según la propuesta que hayan elegido”.

También habrá promociones con tarjetas de crédito y débito, que dependerán del acuerdo que el comercio tenga con el banco. La hoja de ruta de los comercios que serán visitados por Papá Noel, y en los cuales se ofrecerán las promociones, será publicada en la fan page de Facebook del Centro de Comercio e Industrias de Zárate, a través de la cual los clientes podrán estar al tanto de los lugares con ofertas.

Héctor Parodi, vicepresidente del CCIZ, expresó que la propuesta busca compensar los periodos de ventas deprimidas registrados durante el año: “Hemos pasado un año bastante feo, la idea es promover a la gente que está quieta, tirarle ideas, que pongan esmero en sus ventas, bajar sus precios, y motivar a que los clientes vengan al centro”. En esta línea, explicó que la propuesta está abierta a comercios de todos los rubros.

“Tuvimos un año malísimo, la industria ha caído un 8%, la construcción el 19,5%, y en el mostrador, según mi índice, un 7,8%. Es una caída que sufrimos desde Agosto, en Octubre levantamos un 0,2% pero no compensamos la caída. Siempre tenemos las esperanzas de mejorar, esperamos que el año que viene cambie un poco. Desde el gobierno hay una iniciativa de arrancar con obras para el año próximo, esperamos que eso influya en Zárate”, manifestó Parodi.

Respecto a la relación con el Ejecutivo Municipal, el vicepresidente del CCIZ sostuvo que se ha producido un acercamiento, a pesar de que los diálogos habían quedado truncos, luego del retiro del apoyo de la Municipalidad a la Expo Zárate 2016: “Con el Municipio hemos tenido un acercamiento para hablar sobre el centro comercial a cielo abierto, donde desde ambos lados hemos presentados un proyecto de trabajo y sobre el cual tenemos que seguir trabajando para evaluar cuál de los dos es la mejor opción para concretar el proyecto”.

Según anunciaron, el 22 de diciembre se llevará a cabo el cierre de la campaña navideña, que tendrá lugar en Justa Lima e Independencia, donde estará presente Papá Noel, quien recibirá las cartas de los chicos, y se tomará fotos con ellos.

Las ventas minoristas cayeron 8,5% en noviembre

Las ventas minoristas cayeron 8,5% en noviembre, medidas en cantidades, con un pronunciado descenso en el rubro electrodomésticos y electrónica, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“El consumo continúa en el letargo de todo el 2016. Con ese resultado en los 11 meses del año acumulan una baja promedio de 7,1%. El descenso más pronunciado fue en Electrodomésticos y Electrónicos”, indicó la CAME en un comunicado.

De acuerdo con la entidad, “la falta de poder adquisitivo fue notoria, como también los altos niveles de endeudamiento en las tarjetas que frenaron muchas ventas ya sea porque los límites no alcanzaron o simplemente por la necesidad de reducir los pasivos”.

Las caídas anuales más pronunciadas en el mes ocurrieron en Electrodomésticos y artículos electrónicos (15,2%), Ferreterías (14,1%), Materiales para la construcción (11,9%), Textil e indumentaria (11,9%), Bazar y regalos (11,4%), Materiales eléctricos (10,8%), y Textil Blanco (10,7%).

Además, las caídas alcanzaron esta vez a rubros de productos pequeños y bajo valor, como Bazares y regalerías que tuvieron un derrumbe anual de 11,4% en noviembre; Bijouterie que cayó 9,6% y Golosinas donde la venta descendió 8,2% anual.

En Calzados, las cantidades vendidas volvieron a caer 7,5% anual, y Alimentos y bebidas bajó 2,9%.

“Sobre fin de año hay mucha incertidumbre entre los empresarios del comercio acerca de cómo se moverá el consumo en diciembre. Sin embargo, se estima que las modificaciones de Ganancias aumentarán la masa disponible en el aguinaldo y eso, sumado a la extensión de los planes de financiamiento en 18 cuotas, podrá ayudar a impulsar las ventas”, concluyó la CAME.