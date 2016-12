El presidente de Toyota Argentina destacó el año récord

El presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, dijo que este año va a marcar récords de producción, de ventas y de empleo para la automotriz, debido a la diversidad de destinos de exportación en Latinoamérica, a la vez que vaticinó que 2017 será “mucho mejor” por la demanda de la agricultura, la minería y el petróleo, tras ratificar que la empresa invertirá 100 millones de dólares durante el próximo ejercicio.

“Para nosotros este es un año fantástico, quizás porque no canalizamos toda nuestra exportación a Brasil sino que desarrollamos toda Latinoamérica como mercado y eso nos permitió compensar la caída de Brasil”, afirmó Herrero, quien días atrás presentó la unidad un millón producida en Zárate.

El empresario dijo que esto fue posible por “una serie de factores: los más de 5.000 trabajadores en nuestra planta; nuestros concesionarios y nuestros 74 proveedores, que fabrican 1.600 piezas en la Argentina”.

Destacó además “el apoyo del gobierno; el respaldo del sindicato, que ha tenido responsabilidad muy grande en que esto siga adelante y crezca; más el hecho de que nosotros entendimos que el secreto es exceder las expectativas de los clientes y toda la cadena de valor”.

“Trabajamos para eso y la retribución es que el cliente sigue siendo fiel y sigue comprando Hilux”, dijo Herrero en alusión a la pick up más vendida en el mercado automotor local.

Acerca de la diversidad de mercado, afirmó que “hay que ir a Latinoamérica u otros mercados. Se está trabajando muy fuerte con el gobierno para lograr la competitividad, desde el punto de vista de acuerdos comerciales, como puede ser con Colombia; la estructura impositiva o la infraestructura que le falta a la Argentina para poder ser competitiva”.

“Toyota hoy en empleo tiene más de 5.000 personas” que generan una producción más de 98.000 unidades anuales y gestionan la comercialización para lograr “la venta en el mercado local 80.700 unidades”, puntualizó el ejecutivo de la firma de capitales japoneses.

“Este año invertimos 100 millones de dólares pero veníamos de otros 800 millones del plan de expansión anterior y estamos con el proyecto de invertir otros 100 millones en 2017 para seguir mejorando la planta”, detalló Herrero.

Subrayó luego que “las expectativas para 2017 son muy buenas: pensamos en volver a terminar con récord de producción de ventas basados en el crecimiento de Latinoamérica”, además de los repuntes esperados en agricultura, minería “y quizás petróleo también”.

“El 50% de la soja del mundo se planta en el Mercosur; en minería, la región es la única que tiene superávit; las reservas de petróleo más grandes están en América Latina, y si uno mira la cantidad de autos por habitante en el área (el número) es (de) 19 unidades cuando en Corea es 70. Entonces tenemos un lugar muy fuerte para crecer y especialmente para lo que son pick ups”, explicó.

El ejecutivo observó que “indudablemente el hecho de que Hilux sea la número uno en ventas por encima de autos del segmento pequeño dice a las claras que el campo está invirtiendo para producir fuerte, y eso es bueno, el año que viene se va a ver y va a derramar en el resto de la economía”.

Sobre el tipo de cambio Herrero dijo que “no tenemos problemas porque al tener (un mercado) compensado y 40% de contenido argentino, lo que se pierde por un lado lo ganamos por el otro, así que no es el tipo de cambio una variable que a nosotros nos sirva, preferimos atacar temas como productividad o ausentismo, que sí realmente afectan a la producción de vehículos”.

“Se está trabajando muy fuerte y hay señales muy claras, como fue sacar las retenciones a las exportaciones, las medidas sobre los costos de los puertos o la reducción de burocracia (estatal). Yo creo que vamos en el camino correcto, no es la situación ideal pero 2017 va a ser un año mucho mejor”, concluyó.