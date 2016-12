La CEZ distribuirá la energía generada en el CAREM

Por primera vez en la provincia de Buenos Aires se generará energía en una localidad y todo lo producido no irá al Sistema Interconectado Nacional sino que se distribuirá en la misma localidad.

El presidente del consejo de administración de Cooperativa Eléctrica, José Luis Mangini, confirmó que lo que genere eléctricamente el Carem, la central nuclear modular que se está construyendo en Lima, se distribuirá en Lima. “En el marco de la ampliación de nuestra Estación Transformadora Las Palmas, estaremos licitando en breve con Nucleoeléctrica Argentina una conexión del Carem hacia Las Palmas; por lo tanto vamos a distribuir energía que se genera en Zárate, en este caso los 25 MVA del Carem. Será entonces la primera experiencia técnica de generar y distribuir en Zárate. El Carem no aportará al sistema interconectado, sino que su energía irá hacia la Estación Transformadora Las Palmas y se distribuirá en Lima y en todo el Parque Industrial Norte”, ratificó Mangini.

“Para ello tendremos que hacer la ampliación anunciada y recientemente publicada por el ENRE, que marcha administrativamente dentro de los plazos previstos, y Nucleoeléctrica Argentina sacará otra licitación pública para hacer la conexión mencionada, desde el Carem a Las Palmas. O sea que desde una central nuclear con componentes 100 % nacionales se inyectará energía a la red de cooperativa. Creemos que ésta última se trata de una obra que superará los 50 millones de pesos y que fue pedida por Nucleoeléctrica”, explicó el presidente de la CEZ. “Cabe señalar que NASA la pidió porque el circuito eléctrico se completará de la siguiente manera, el Carem generará energía y la enviará a la Estación Transformadora Las Palmas y a Atucha 1 y 2. La energía que recibamos nosotros la reenviaremos a Lima y también a Atucha, cerrando así el ciclo y dotando de energía a todos los servicios auxiliares de la próxima obra de Atucha 3. Aquí es donde aparece Nucleoeléctrica Argentina interesada en este proyecto. A su vez, la energía que recibamos nosotros en Las Palmas también la enviaremos a la ET Zárate, ubicada sobre Antártida Argentina; de esta manera completaremos una red de interconexión en media tensión que aliviará todo el sistema eléctrico del Partido, abastecerá de energía a Atucha 3 y dentro de esta matriz distribuiremos energía generada en Lima a todo el pueblo limeño, en primera instancia”, subrayó Mangini.

En relación a lo informado por el titular de la CEZ surge una pregunta ineludible; si los limeños y zarateños podrán ver una merma en sus facturas dado que los costos de distribución serán menores al transportar la energía en el mismo lugar de generación.

“Estamos viendo de qué manera los limeños puedan ver una mera en el costo de la energía, ya que se produce y se distribuye allí mismo. Para eso habrá que conseguir una reglamentación específica, por lo pronto estamos trabajando en estas licitaciones y emprendiendo lo que nos toca que es la ampliación de la Estación Transformadora Las Palmas. Lo positivo es que esto antes no se discutía, ahora por lo menos está en la agenda y trataremos de impulsarlo”, explicó Mangini.

Ampliación de la ET Las Palmas

En mayo de este año el Estado nacional firmó la autorización para ampliar la capacidad de la Estación Transformadora Las Palmas, y en los últimos días se confirmó su inminente inicio.

La ET Las Palmas fue inaugurada en el 2009 y ya está llegando al 90% de su capacidad; es por ello que desde el 2011 la CEZ planificó su ampliación previendo el crecimiento poblacional de Las Palmas y Lima, tal como ocurre hoy en día. Para tal motivo, se abrirá una línea que saldrá de Atucha II en alta tensión. A la par, se construirá un transformador de 40 MVA en la estación transformadora y se interconectarán para abastecer a toda la zona norte de la ciudad, Las Palmas y Lima. En detalle, se adquirirá un transformador que lo abonará la CEZ y las empresas del Parque Industrial Norte mientras que el Estado nacional financiará las ampliaciones y la apertura de la línea eléctrica. Cabe señalar que de ese nuevo transformador próximo a construirse alimentará a Lima mediante una línea de media tensión y tendrá además otra línea para abastecer a las empresas de la zona norte de la ciudad. Se prevé que estará terminada a finales del año entrante. Actualmente se encuentra instalado un transformador de 30 MVA y se prevé que la nueva máquina sea de 40 MVA.