Vecinos cortaron la calle San Lorenzo por falta de agua

Vecinos de “El Bajo” cortaron la calle San Lorenzo, sumando así un nuevo foco de conflicto para la empresa con mayoría accionaria del Estado Municipal, “Aguas de Zárate”.

A los reclamos vecinales de barrios de la zona sur, ahora se suma el de vecinos de El Bajo, quienes ayer cortaron la calle San Lorenzo luego de cinco días sin agua y con térmicas que superaron los 30 grados.

“Que se fijen en Aguas de Zárate hay cientos de reclamos por la falta de agua desde el viernes; todos los llamados los hicimos nosotros y recién mandaron a alguien a fijarse el lunes al mediodía cuando se enteraron que cortamos la calle”, expresó un vecino indignado. “Fuimos a reclamar al municipio y nos mandaron a Aguas de Zárate, en esta empresa nos maltrataron y el titular, Mariano Mirón, discutió con un vecino cuando su deber de funcionario público es resolver el problema. Siempre para estas fechas tenemos menos presión de agua pero nunca llegamos a este punto de no tener nada”, agregó el vecino, enojado por el trato y la falta de respuestas de Aguas de Zárate.

“Para aumentar el precio del agua son rápidos, el año pasado la llevaron de 88 pesos a 170; pero para arreglar e invertir en función de mejorar la calidad de vida de los vecinos se toman su tiempo. Ahora me pregunto, cómo puede ser que los propios técnicos no sepan qué sucede con el agua, rompieron la esquina de San Lorenzo y Dorrego y no encuentran el problema”, contó una vecina de calle San Lorenzo. “Por otro lado cómo puede ser que Aguas de Zárate no tenga una cuadrilla de emergencia para reparar cualquier problema los fines de semana. Hicimos reclamos desde el viernes y desde el callcenter nos reconocieron que no tenían gente para enviar”, reclamó la vecina.

Obras inconclusas

A la falta de presión y de suministro; se le suma una gran cantidad de reclamos por obras inconclusas en varios puntos de la ciudad. Se trata de pozos que abren las cuadrillas de Aguas de Zárate, o sus empresas contratistas, y luego se dejan a la intemperie, con una cinta de “peligro” o un cartel que indica “obreros trabajando”. Estos pozos abiertos son un peligro para cualquier transeúnte que pase por la zona y un obstáculo para el tránsito que se ve retrasado por estos pozos abiertos que ocupan gran parte de la calzada.

Calles con filtraciones en Lima

Vecinos limeños han comentado que también poseen varias filtraciones en las calles de la localidad. Cabe recordar que Aguas de Zárate no opera en Lima, sino que es el propio municipio quien se hace cargo de este servicio en esa localidad y los usuarios abonan un porcentaje del Alumbrado, Barrido y Limpieza para el servicio de agua potable. Si bien celebraron que Aysa logró construir tres pozos nuevos de bombeo, mediante un convenio con el municipio, aún recordaron que uno de ellos no está habilitado y que en materia de mantenimiento de redes y arreglos de pérdidas no se ha hecho ningún trabajo específico en los últimos meses.