Vecinos de La Florida denuncian que están sin agua desde el viernes

Una vez más, la empresa que administra el municipio, Aguas de Zárate, se encuentra en el foco de los reclamos vecinales; a la continua falta de presión de agua en casi toda la zona sur de la ciudad, ahora son los vecinos del barrio La Florida quienes reclaman que están sin este vital servicio desde el día viernes.

“No sabemos por qué se cortó el agua el viernes con térmicas que superaron los 30 grados. Llamamos a la empresa pero nadie nos atiende, recién pudimos obtener respuestas del 0800 el domingo por la tarde, nos dieron un número de trámite pero reconocieron que no tenían una cuadrilla de guardia para enviar a reparar el problema”, expresó un vecino de La Florida.

“Solamente nos dieron un número de trámite para dejarnos conformes pero seguimos sin agua en un fin de semana muy caluroso. Esperábamos que se corte la luz, no el agua que la precisamos más aún para higienizarnos y refrescarnos con estas altas temperaturas. Si así comenzó el verano no me quiero imaginar lo que será más adelante porque siempre tuvimos problemas de agua, pero esto ya es demasiado”, reclamó una vecina que vive en la zona de La Florida cercana al hotel. A raíz de esto, los vecinos anticiparon que seguirán llamando al callcenter de Aguas de Zárate y que a primera hora de hoy se acercarán a la oficina a reclamar por la falta de suministro, que ya lleva cuatro días.