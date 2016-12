Preocupación en la zona rural por el aumento del delito

Los índices delictuales crecieron, reconocidos por la propia secretaría de Seguridad municipal; lo preocupante es que también lo hicieron en la zona rural, a diez kilómetros del radio urbano de Zárate y de Lima.

Este medio publicó un raid delictivo ocurrido en la Ruta 31, con varias fincas robadas bajo la modalidad de “escruche”, es decir un grupo no determinado de delincuentes ingresa a las casas con fines de robo aprovechando que sus moradores no se encuentran. Los hechos publicados se registraron la semana pasada e incluyeron el robo a un campo propiedad del ex futbolista de River, Oscar Ahumada.

Ahora varios delitos salen a la luz en la zona mencionada y que ocurrieron días antes, a fines de noviembre y en los últimos días.

“Están robando en toda la zona rural entre Río Areco y la Ruta Provincial Nº 31. Antes no ocurrían hechos de estas características en los campos, ahora suceden a menudo, no sabemos qué pasa pero queremos más presencia de la Patrulla Rural porque estamos abandonados a la buena de Dios”, comentó un productor rural.

Según denunció otro vecino, un grupo de delincuentes ingresaron a un campo, armados, y lograron llevarse una camioneta. De acuerdo a lo detallado actuaron con total impunidad y sin que el ilícito, hoy en día, se logre esclarecer.

Por otro lado, en la zona rural del kilómetro 103 dos individuos en moto quisieron hacer frenar a una camioneta conducida por una mujer blandiendo un arma de fuego, hasta llegaron a disparar contra la camioneta pero la mujer pudo esquivarlos.

“La Soledad”, varias fincas ubicadas en el Camino 31, El Cardal (ubicado en Lima) y el Relincho son algunos de los campos damnificados por el delito que ahora avanza en la zona rural de Zárate y Lima, ya no con delitos “comunes” como cuatrerismo u otros ilícitos propios de la zona rural sino que aumentan en cantidad y de forma compleja.

Mañana miércoles la preocupación de los productores rurales se trasladará al seno de la Sociedad Rural de Exaltación de La Cruz, Zárate y Campana, donde en la comisión de seguridad se tratará la nueva situación que padecen los vecinos de los campos de Zárate y Lima.

Robaron campo propiedad de Oscar Ahumada

Este medio publicó el robo, hace una semana, de varias fincas sobre la Ruta Provincial 31, un camino entoscado que nace en la colectora de Panamericana, frente a la cervecería Isenbeck, y empalma con el Camino a “El Tatú”.

En este caso el hecho se produjo cuando un grupo no determinado de delincuentes ingresó al campo y robaron diferentes elementos de valor, entre ellos una TV.

Según informó la policía los malvivientes huyeron cuando su presencia fue advertida por el casero del establecimiento y se ocultaron en campos aledaños.

De hecho el futbolista salió a buscarlos con la Patrulla Rural que llegó tarde al hecho. Este grupo de delincuentes habrían sido los responsables de otros hechos similares en la zona.

Ahumada, que se desempeñaba como volante, nació el 31 de agosto de 1982 en Zárate y, tras comenzar a jugar en las inferiores en River, debutó en 2002 en la primera del conjunto “millonario”. El mediocampista se retiró de la actividad profesional en 2014 mientras vestía los colores de All Boys. Además, en el extranjero, jugó en el Wolfsburgo de Alemania, en el Veracruz de México y en el FC Rostov de Rusia. También actuó en varias selecciones juveniles y fue convocado para la selección mayor.