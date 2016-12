Afirman que “la actividad comercial se desplomó” en octubre y noviembre

Este medio publicó el lunes un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en relación a la caída de las ventas minoristas, mostrando un pronunciado descenso en el rubro de los electrodomésticos y la electrónica, de acuerdo con un relevamiento de la cámara.

Esta caída ahora fue confirmada por el Sindicato de Empleados de Comercio de Zárate (SECZ), quien habla de una merma importante en todo el sector, particularmente los dos mencionados y otros como venta de indumentaria, bazar y regalos.

Esta situación obligó a que el Centro del Comercio e Industrias de Zárate (CCIZ) lance la “Campaña Navideña” que se desarrollará desde el 15 al 20 de diciembre, y que ofrecerá importantes vouchers y descuentos.

“El 2016 no fue el mejor año para nosotros, de hecho octubre y noviembre fueron meses en donde las ventas se desplomaron y eso repercute directamente en la situación laboral de muchos empleados. Si bien no registramos despidos, el problema es que no se generan nuevos puestos de trabajo. Nosotros dependemos del comercio y hoy la realidad es que muchos propietarios de negocios están viendo cómo viene la mano, ahora estamos en diciembre y para las fiestas siempre la gente gasta un poco más pero lo concreto es que no fue un año bueno para nosotros”, expresó el secretario general del sindicato de Empleados de Comercio de Zárate, Sergio Martín.

“Por ejemplo el salario mínimo del empleado de comercio es de 12 mil pesos mensuales, sabemos que no es mucho pero es un salario al fin que ayuda a muchos vecinos de Exaltación de la Cruz, Zárate y Cardales, las tres localidades en donde este sindicato tiene representación con cabecera en nuestra ciudad. Pero al mismo tiempo vemos que hay muchos cajeros de supermercados que trabajan sábado y domingo y reciben una paga menor al salario mínimo, a esto le llamamos trabajo desvalorizado; y de estos casos hay un montón y siempre se verifican en la mayoría de supermercados chicos. La otra cara de la misma moneda es, directamente, el empleo en negro”, agregó Martín; al mismo tiempo que aclaró, “no somos enemigos de los empleadores, y cuando tenemos un problema con un compañero nos acercamos hasta algún comercio y vemos qué está sucediendo; siempre con la premisa de defender los derechos de los trabajadores”.

LA INSEGURIDAD

Por último el dirigente gremial se refirió a la inseguridad, una moneda corriente que afecta directamente a los comercios y particularmente a los empleados.

“En los negocios chicos los propietarios de los comercios no están. Entonces cuando sucede un robo a mano armada o algo así, tratamos de acompañar a cada empleado damnificado luego de esta traumática situación. Nosotros tenemos un fin social como sindicato, tenemos el asesoramiento de un estudio de abogados con el cual asistimos a los afiliados y empleados de comercio en este tipo de situaciones que, lamentablemente, son más comunes de lo que esperamos”, concluyó el titular del SECZ, Sergio Martín.