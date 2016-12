Aguas de Zárate trabajó para reabastecer el servicio en el barrio

El malestar entre los vecinos de Villa Florida y El Bajo sigue dado que están sin agua desde el viernes y con altas temperaturas. El primer sentimiento de indignación pasó a otro plano, ya que el lunes al mediodía una cuadrilla de Aguas de Zárate se acercó al lugar para evaluar la filtración que está dejando sin este vital servicio a todo el vecindario; sin embargo han hecho seis perforaciones en toda la calle San Lorenzo, entre Dorrego y Saenz Peña y no han podido ubicar el origen de tal falla.

“Desde el viernes estamos sin agua y no nos han traído agua potable, se piensan que como vivimos acá y no en otro barrio con mayores carencias, no lo necesitamos; pero es un servicio básico que debe garantizar el Estado municipal y no lo está haciendo. A esta pobre gente que con mucha dedicación está trabajando en la calle, perforando y tratando de encontrar la filtración, tampoco la vinieron a asistir con agua”, reclamó una vecina. “Queremos que el presidente de Aguas de Zárate, Mariano Mirón, se acerque hasta acá y dé la cara, solamente enviaron un camión cisterna con agua que no era potable, parece una tomada de pelo. Por otro lado queremos que nos digan cómo puede ser que Aguas de Zárate no tenga un equipo para detectar la falla, hicieron seis pozos y no saben qué pasa”, se quejó la vecina de calle San Lorenzo.

LA EXPLICACION DE AGUAS DE ZARATE

Aguas de Zárate SAPEM explicó que en principio se delimitó certeramente el área afectada, se controlaron los pozos que tienen incumbencia con el sector, se midió la energía disponible en cada uno de ellos, sentido de giro y caudal aportado.

Luego, se maniobraron las válvulas de red que vinculan al sector, se procedió al cierre y apertura de cada una de ellas y la toma de presiones diferenciales, de modo de comprobar su correcto funcionamiento y a la vez re densificar la zona de conflicto.

A partir de lo descripto se pudo establecer que la falla era de origen de circulación, se procedió a verificar los nodos intermedios de manera de detectar obstrucciones en las cañerías y/o pérdidas ocultas.

Con estas maniobras se circunscribió el área de conflicto el cual se ubicó en la calle Dorrego a la altura del 507, allí se comprobó una obstrucción completa de la cañería por raíces de un árbol lindero.

Se procedió al reemplazo del tramo de cañería y el sector queda normalizado. No obstante, se cerró nuevamente el circuito puesto que se continúan desarrollando tareas aguas abajo. Cabe destacar que dicha arteria es una de las que abastecen al barrio barranca abajo.

En un mismo tiempo, se realizó el mismo procedimiento sobre la calle San Lorenzo, el otro punto de suministro al sector, en su intersección con la calle Comercio.

Allí, las características del suelo hicieron más lentas las tareas de detección, merced a que la zona presenta la napa freática totalmente liberada, lo que en principio determinaba fugas que al momento de la visualización de la red de distribución no eran tales.

De todos modos, se revisaron los nodos de Saenz Peña, Bernardo de Irigoyen y Dorrego para determinar saltos significativos de presión y posibles fugas ocultas.

Al momento de la emisión del presente informe, se determina que el otro inconveniente se ubica en San Lorenzo entre S. Peña y B. de Irigoyen, el cual ya se encuentra en vías de corrección más allá del diagnóstico definitivo.

Se informó que, independientemente de la culminación de los trabajos sobre la calle San Lorenzo, se estaba normalizando el suministro, restando tareas de optimización de lo actuado.