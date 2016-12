“Hay una sub ejecución del Presupuesto en Lima”, dice un concejal

Luego de aprobarse el Presupuesto Municipal 2017 de $1.090.000.000 (mil noventa millones de pesos), vecinos limeños reclaman que las obras anunciadas y presupuestadas para este año que no se cumplieron sean ejecutadas y critican que para el presupuesto 2017 disminuyeron los fondos destinados a este rubro.

Por otro lado piden que comiencen las obras en la unidad sanitaria Aurelio Aleotti, dado que las reformas se vienen anunciando desde hace dos años y pese a los anuncios no se iniciaron. “Vemos que hay una sub ejecución del presupuesto municipal en Lima y como dije en la sesión, el oficialismo habla de no meter la campaña política dentro de la vida institucional del Concejo Deliberante pero esto sucede, lamentablemente; ahora el Ejecutivo municipal también hace campaña con la obra pública, porque si varias obras de desagües pluviales, conexiones de agua y pavimento fueron presupuestadas para este año no vemos por qué no se hicieron las obras, seguramente aparecerán el año que viene en el marco de la campaña electoral”, comentó el edil limeño Lucas Castiglioni, del bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista. “Los limeños vamos a esperar la rendición de cuentas del año que viene para ver qué pondrá el Ejecutivo sobre las obras anunciadas y presupuestadas pero que no se ejecutaron. Espero e imagino que no pondrá en la rendición que fueron hechas porque la gente de Lima no es tonta”, agregó.

Menos fondos para obra pero mayor dinero para Lima

El edil plantea que es llamativo que el presupuesto para Lima haya aumentado con vistas al año entrante siendo que aún no se ejecutaron las presupuestadas para este año.

En “Administración, Control y Gestión de Lima” el presupuesto del presente año fue de $28.955.000 y para el 2017 será de 36.948.500. En “Servicios Urbanos” también aumentó lo presupuestado, de $6.261.699 a $14.671.572; al igual que los “Servicios Sanitarios”, de $1.579.650 en el presente año a $2.936.716 para el año próximo.

En materia de “Infraestructura Urbana” es donde bajó considerablemente el presupuesto, de $17.871.600 a $5.196.700, una disminución de $12.674.900.

En tanto también habrá más presupuesto para “Actividades culturales y eventos”, de $2.280.636 a $3.135.313 para el 2017.

En total, el Ejecutivo plantea un aumento de $6.251.455 en Lima, respecto al presupuesto de este año, de 57.029.344 y el próximo de $63.280.800. Esto los vecinos lo celebran pero, al mismo tiempo, piden que terminen las obras prometidas y presupuestadas para este año.