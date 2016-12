Prefectura regresará a Zárate con 70 efectivos

Luego de una reunión de ocho intendentes con el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, y funcionarios nacionales, acordaron el envío de 300 agentes federales a diferentes distritos de la provincia. De esta manera, las fuerzas federales se reincorporarán a los patrullajes en La Plata, Pilar, Malvinas Argentinas, Moreno, Tigre, Escobar, Zárate, Campana y José C. Paz. En un primer momento se planteó la reincorporación de agentes federales a la zona sur y faltaba la zona norte de la provincia.

“A partir de las próximas horas comenzarán a llegar efectivos de Prefectura Naval”, confirmó el secretario de Seguridad municipal, Claudio Borrelli; aunque no brindando detalles ni fechas concretas de cuándo sería el arribo. De hecho en la tarde del miércoles se pudieron ver prefectos realizando controles vehiculares en barrios sin mucha circulación de tránsito, como en la esquina de Sargento Cabral y Julio A. Costa.

“Ya estamos planificando la distribución de los prefectos en el territorio y la novedad de este nuevo esquema de trabajo es que vamos a coordinar los patrullajes entre Nación, Provincia y Municipio. Se creará una mesa de coordinación temática y continua”, adelantó Borrelli.

Desde los saqueos producidos en varias ciudades del país en diciembre de 2001 y una réplica muy grande acontecida en diciembre de 2012 en nuestra ciudad, la pregunta “obligada” era si estos agentes vendrían a reforzar la seguridad únicamente por unos días. “La decisión de mandar Prefectura a 35 municipios, en los cuales se incluye Zárate, estaba tomada desde mucho antes, por lo tanto no creo que pase nada para las fiestas aunque debemos trabajar para que estos hechos no sucedan”, dijo el funcionario municipal. Al mismo tiempo aclaró que si bien no saben cuánto tiempo se quedarán los prefectos, la semana que viene esperan firmar un convenio para garantizar la estadía de, por lo menos, un año de Prefectura en Zárate.

En total serán entre 60 y 70 agentes que harán trabajos de patrullaje pero también emprenderán tareas investigativas de inteligencia criminal. Esto es algo nuevo y será un cambio de matriz importante, dado que hoy en día solamente se limitan a realizar controles de tránsito vehicular y de forma descoordinada con DPU, Policía Local y Policía Bonaerense.

Cabe destacar, por último, que los efectivos que se encontraban trabajando en nuestra ciudad eran 120 prefectos y solamente se logró la gestión por la mitad; “siempre estamos administrando escasez en materia de seguridad, pero lo importante es que las fuerzas de seguridad volverán a Zárate. En su momento nos quejamos de la falta de palabra del gobierno nacional cuando nos prometieron el arribo de Prefectura Naval para octubre, sin embargo también aclaramos que íbamos a ser los primeros en agradecer al gobierno cuando esto suceda y ahora sucedió y salimos a comunicarlo”, concluyó el secretario de Seguridad municipal, Claudio Borrelli.

Piden gestiones para el inicio de la cursada de la Policía Local

A raíz del atraso en el comienzo de cursada de la Escuela de Policía Local, y la consiguiente preocupación de los aspirantes que, hasta el momento, no han recibido novedades sobre su situación, desde el bloque PJ-FPV presentaron una Resolución en la sesión del miércoles del Concejo Deliberante, a fin de que el Ejecutivo tome acciones en el tema.

Según expresa el documento, desde el mes de Marzo de este año se realizaron diferentes anuncios por parte del Departamento Ejecutivo Municipal para la inscripción de nuevos aspirantes a la Policía Local, la cual luego fue ampliada hasta el mes de Abril, con un cupo de 100 aspirantes, que recibirían una capacitación de nueve meses.

Tal como informaba este medio semanas atrás, el texto sostiene que “varios vecinos que se inscribieron para empezar la capacitación hoy no encuentran respuesta sobre el comienzo de las actividades, por parte de la Secretaría de Seguridad dependiente del Departamento Ejecutivo, y que muchos de ellos, renunciaron a sus trabajos para acceder a la capacitación y adquirieron los elementos que le solicitaron para comenzar los mismos”.