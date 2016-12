Unos 2400 autos por hora circularon por la rotonda

Una vez más la rotonda de acceso a nuestra ciudad colapsó entre la madrugada y el mediodía de ayer por el intenso tránsito de automóviles particulares y micros hacia el Litoral, especialmente a Entre Ríos. Vialidad Nacional confirmó que, en base a los números estadísticos entregados por la empresa concesionaria “Caminos del Río Uruguay”, transitaron por el peaje de Zárate unos 2400 autos por hora.

De los datos surge que toda la región mesopotámica es uno de los destinos preferidos por los turistas para “escapadas” de fin de semana largo, en lo que se conoce tradicionalmente como “miniturismo”. Muchos medios nacionales hablaban de que el “grueso” de los turistas eligió la Costa Atlántica aunque estas cifras entregadas por Vialidad Nacional confirman que el turismo termal, que comprende varias localidades de Entre Ríos y Corrientes, también fue muy elegido por turistas porteños y de todo el Conurbano. Y no solamente el puente Zárate- Brazo Largo y la ruta 12 se vieron “cargadas” de vehículos sino también medios entrerrianos indicaron que el acceso al túnel subfluvial que une Entre Ríos con Santa Fe, mostró varios kilómetros de cola, lo cual también habla de que la elección por el Litoral también abarca a Córdoba y el interior de la provincia de Santa Fe.

En cuanto a cifras, el “Diario Uno” de Entre Ríos publicó que por el túnel subfluvial Paraná- Santa Fe transitaron 14 mil vehículos el día miércoles, representando un promedio de 2 mil unidades más que un día común. Y este incremento se lo adjudicaron al turismo. No obstante, todavía no hay cifras oficiales desde las áreas gubernamentales entrerrianas y tampoco quisieron arriesgar un número de las posibles reservas para este fin de semana largo.

En tanto el vocero de Vialidad Nacional, Ernesto Arriaga, indicó en exclusiva a LA VOZ que no se produjeron accidentes y que pese a la congestión del tránsito en Ruta 12 y en la rotonda de nuestra ciudad, la circulación se normalizó pasado el mediodía de ayer. Además contó que la concesionaria vial debió levantar las barreras del peaje a media mañana porque las demoras eran muchas a raíz de la gran cantidad de vehículos.

Por esta particular situación, muchos vecinos que deseaban ingresar a Zárate debieron hacerlo por la avenida Antártida Argentina.

Tránsito en Ruta 2 y Ruta 9

Dentro de las informaciones oficiales, la concesionaria vial “Aubasa” que administra la Ruta 2 y 11 ratificó que por la autopista Buenos Aires- La Plata se registraron ayer por la mañana un promedio de 2.700 automóviles por hora en el peaje Samborombón, y pasadas las 11 esa cifra alcanzaba los 3.000 vehículos por hora, mientras en la ruta provincial 11, en la estación de peaje La Huella de General Conesa, pasaron entre las 11 y las 12, 2.650 rodados con destino a los balnearios del Partido de la Costa.

Por su parte Vialidad Nacional comunicó que en las rutas nacionales 8, 7, 5 y 3 con destinos al centro, oeste y norte del país, el tránsito era intenso en todos sus recorridos, mientras la ruta 9 tenía importantes demoras en el ingreso al complejo Zárate – Brazo Largo.

Recomendaciones

Ante la gran cantidad de vehículos que circulan por todas esas vías, las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial recordó a los conductores las normas de cumplimiento obligatorio: No consumir bebidas alcohólicas ni psicofármacos antes y durante la conducción; no utilizar el celular mientras se conduce; respetar los límites de velocidad; todos los ocupantes del vehículo deben utilizar el cinturón de seguridad debidamente abrochado; los niños deben viajar atrás y con cinturón, mascotas también deben hacerlo con arneses especiales para estos casos; es obligatorio por ley circular con las luces bajas prendidas y tener la Verificación Técnica Vehicular al día.