El INAES reconoció a un nuevo consejo de administración de la Cooperativa “Martín Fierro”

Socios de la Cooperativa Martín Fierro vienen manteniendo una lucha desde finales del año pasado para que se los reconozca, primero como socios, y luego como miembros del Consejo de Administración.

Finalmente este reconocimiento oficial de parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) llegó y ahora este grupo de socios autoconvocados se hicieron cargo de la cooperativa.

A fines del año pasado este grupo de personas irrumpió en la opinión pública denunciando serias irregularidades en la entidad que ellos pensaban estaban extinguida. Luego de investigar e informarse ante organismos provinciales se dieron cuenta que la cooperativa Martín Fierro sigue activa, pese a que sus actividades culminaron en el 94. De hecho la primera vez que se presentaron ante el INAES, uno de los directivos del organismo les preguntó; “¿Cuántos animales están faenando?”. Hoy este grupo de socios aún no determinaron si la pregunta se hizo desde la ingenuidad.

Lo cierto es que la Cooperativa Martín Fierro se dedicaba a las actividades frigoríficas y su última matanza fue a mediados del año 1994. A partir de ese entonces, y luego de que las tareas productivas del frigorífico cesaron; parte de los 600 socios retiraron sus acciones y se fueron, otros fallecieron pero casi la mitad siguió asociada a la entidad.

Los terrenos donde funcionaba se encuentran en la costanera, olvidados y sus instalaciones abandonadas por mucho tiempo. Sin embargo desde hace cinco años y con el Master Plan Costanera impulsado por el municipio las inversiones privadas coparon ese sector y hoy los socios se encuentran con varios proyectos inmobiliarios en marcha.

Fue en este contexto que se generó una comisión investigadora para determinar cómo fue que estos terrenos se vendieron de forma irregular a privados y que el municipio no veló por los intereses de esta cooperativa siendo parte del convenio firmado para el desarrollo de “Zárate Chico” dentro del Masterplan Costanera.

Reunión con el ex presidente del Consejo de Administración

El pasado martes, el actual presidente de la cooperativa, Ricardo Mansilla, se reunió con el abogado de la entidad, Jorge Santoro, y con el ex presidente del consejo de administración, Raúl Sánchez.

“Estuvimos con el presidente saliente, Raúl Sánchez, a quien le pedimos que entregue toda la documentación que poseía sobre la cooperativa. Como no las tenía, las fue a buscar a la casa y entregó dos actas, una de asamblea y la otra de consejo del año 2003. Al mismo tiempo se excusó que no tenía más que eso. Más allá de este hecho, vamos leer en asamblea lo entregado y analizaremos los pasos a seguir. Y no solamente que ahora que somos consejo de administración vamos a ir por toda la propiedad que fue vendida de forma irregular sino también por el sindicato de la carne, que estaba ubicado en calle Castelli”.

Respecto a la situación actual de la cooperativa confirmó, “el INAES nos reconoció a nosotros y los que formaban parte del consejo de administración quedaron destituidos. Este es el puntapié inicial que estamos dando para ver qué sucedió con nuestra cooperativa”, concluyó el nuevo presidente, Ricardo Mansilla.