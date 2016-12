Nuevos reclamos por falta de agua

Una vecina de Rómulo Noya al 500 se contactó con LA VOZ, para expresar su malestar frente al deficiente servicio de agua que recibe en su vivienda desde comienzos de semana.

En el transcurso de la semana, vecinos de Villa Florida y de Villa Angus, llevaron a cabo diferentes protestas ante las falencias en el suministro de agua, que los llevó a estar varios días sin uno de los servicios esenciales como es el agua potable.

En esta oportunidad, una vecina céntrica expresó que desde hace varios días se encuentra recibiendo “un hilo” de agua en sus canillas, generándole dificultades en el aseo personal, de la vivienda y en el quehacer cotidiano. El malestar de la vecina, tiene que ver con la falta de respuestas por parte de las autoridades de Aguas de Zárate: “A pesar de mi edad voy hasta las oficinas de calle Bolívar y nunca me dan una respuesta ni me atiende ninguna autoridad. Voy a la Municipalidad, me reciben el reclamo por Mesa de Entradas y luego se pierde. Ni en Aguas de Zárate, ni en la Municipalidad nos dan respuestas”.

Otra arista del descontento vecinal, tiene que ver con el derroche visible que realizan algunos comercios del Centro y lugares de esparcimiento. En este punto, la vecina hizo referencia a los locales bailables ubicados en la zona céntrica: “Siempre que paso veo como baldean y derrochan litros de agua que van a parar a la calle, con cigarrillos, papeles y demás basura. No entiendo cómo es que hay agua para algunos, y para los vecinos no”.