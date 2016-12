Reclaman un hospital de alta complejidad para Lima

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Stella Mendaño presentó una resolución para pedirle a la gobernadora María Eugenia Vidal la radicación de un Hospital de Alta Complejidad en el Partido de Zárate, proyecto que contó con la aprobación de todos los ediles, ante la ausencia del presidente del bloque Cambiemos.

El argumento de esta iniciativa es porque en Lima se encuentran dos centrales nucleares y otras dos en vías de construcción, el Carem y Atucha III.

“La probabilidad accidentológica en la zona es alta, dado que tenemos dos centrales nucleares y hay otras dos en vías de construcción. Además tenemos un gran parque industrial y debemos tener un hospital de este nivel de atención ya que con el sistema actual no se podrían generar respuestas ante una eventualidad de este tipo”, expresó la edil Stella Mendaño.

“Por otro lado, nuestro partido es atravesado por varias rutas nacionales y provinciales y debemos dar respuestas ante cualquier tipo de accidentes”, agregó Mendaño. “Sabemos que la dirección del hospital provincial está actuando para reordenar el establecimiento y destacamos la inversión municipal en el René Favaloro, sin embargo necesitamos un hospital de alta complejidad. El centro de referencia es San Fernando y no se pueden enviar allí pacientes que se accidentan acá. Hoy Zárate no cuentan con un resonador, con un servicio de neucirugía y tampoco hemodinamia. Todas estas cosas hay que atenderlas urgentemente”, concluyó la concejal.

Como se mencionó anteriormente, el proyecto fue aprobado con el voto de 16 ediles, sin el apoyo del bloque Cambiemos.