Siguen los reclamos por problemas en el servicio de agua

Los problemas con el servicio de agua continúan registrándose en distintos puntos de la ciudad, y despierta la indignación de los vecinos que encuentran dificultades en el quehacer cotidiano, a lo que se suma la falta de respuestas de las autoridades competentes.

Durante este fin de semana, los vecinos de calle Quirno en el barrio de Villa Angus, volvieron a manifestarse ante la interrupción del servicio que provee Aguas de Zárate Sapem, y que hasta el momento no ha alcanzado una solución definitiva.

La situación también se repitió en las cercanías del cruce de Pavón y Andrade, donde los vecinos expresaron su descontento mediante un corte de calle, dado que continúan padeciendo la falta del servicio, a lo cual se suman las altas temperaturas, configurando una situación engorrosa para toda la comunidad. Allí, una vecina se comunicó con este medio y expresó su preocupación, ante la escena extrema que les toca vivir.

“Nos complica en la vida cotidiana, tenemos problemas para realizar el aseo personal o limpiar la casa. Es un servicio básico, no lo están brindando y tampoco tenemos respuestas”, señaló un vecino del lugar a LA VOZ.

Frente a los reclamos, días atrás, desde la empresa que provee el servicio enviaron un camión tanque para que los vecinos carguen sus recipientes, aunque el problema de fondo persiste y las respuestas no llegan.

Cabe destacar que en Villa Florida, durante la semana pasada los vecinos también llevaron a cabo medidas de protesta ante la falta del servicio esencial; por otra parte, en el centro de la ciudad, así como en algunas zonas de Villa Fox, los vecinos expresaron las falencias registradas, donde deben llenar baldes y ollas mediante un “hilo” de agua, para poder darle el uso domestico.

EN BARRIO “6 DE AGOSTO”

Luego de los casi diez cortes de luz en toda la zona rural durante la semana pasada, y de más de cinco días sin agua en “El Bajo”; ahora son los frentistas del barrio 6 de Agosto quienes le reclaman al municipio y a la empresa Aguas de Zárate por la regularización de este servicio fundamental para el vecindario. “Desde el viernes que tenemos poca presión de agua y necesitamos que se regularice el servicio porque hace mucho calor. La gente junta la poca agua que sale de las canillas en un balde y en palanganas para higienizarse o tomar porque en todo el barrio tenemos la misma situación”, contó una vecina. Ya hicieron los reclamos a Aguas de Zárate pero ocurre la misma situación que con los frentistas de Villa Florida, no tienen cuadrillas de emergencia para atender este nuevo problema de un servicio público esencial.