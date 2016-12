“Todo el arco político debe trabajar para que no pase nada extraño”

La semana pasada la secretaría de Seguridad anunció la vuelta de Prefectura Naval que, de acuerdo a lo estimado, podría volver hoy a la ciudad aunque todavía no hay fecha concreta.

En esa entrevista, el secretario de Seguridad, Claudio Borrelli, habló sobre el “fantasma” de los saqueos de fin de año; remitiendo todo a una cuestión política y dando a entender que partidos políticos fogonean los saqueos. “Primero a los fantasmas hay que sacarles la sábana, y luego todo el arco político debe trabajar para que no pase nada extraño en estas fiestas”, opinó el secretario de Seguridad, Claudio Borrelli, respecto a la posibilidad de saqueos durante diciembre. Al mismo tiempo negó que el gobierno nacional envíe a prefectos al Conurbano por este motivo.

Solamente se colocaron dos cámaras

El Ejecutivo municipal presentó a mediados de junio pasado su Plan de Seguridad Ciudadana de Zárate; si bien desde la secretaría de Seguridad no dejaron el libre acceso a este documento, se limitaron a decir que abarcaría desde lo electrónico, con nuevas tecnologías, hasta lo operativo con abordajes en barrios.

A juzgar por lo manifestado por los propios vecinos, el abordaje en los barrios hoy no se está cumpliendo y solamente se pudo ampliar las cuadrículas de patrullaje.

El eje del plan de seguridad eran las cámaras, la incorporación de tecnología; pero a un año de la creación de la secretaría de seguridad solamente se lograron instalar dos cámaras nuevas en Antártida Argentina, las cuales recién se están conectando.

“Nos está llegando las partidas de las cámaras, tenemos una amplia planificación a la hora de colocar las cámaras y calculamos que en 70 días estarán colocados los 80 puntos de monitoreo, así que en las próximas horas comenzaremos a instalar los postes. Luego viene el trabajo interno con los servidores para grabar toda la base de datos y las imágenes que van filmando. A la par, estamos haciendo una inversión en la extensión de fibra óptica hacia Antártida Argentina”, informó Borrelli.