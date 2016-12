Vence segundo tramo de suspensiones en Tenaris

Desde mediados de diciembre del año pasado, la empresa Tenaris ha comenzado con una serie de suspensiones programadas a raíz de la disminución de productividad y la caída del precio del petróleo.

Desde un grupo de trabajadores independientes, caratulan a este programa “Siderca2000”; “un plan de flexibilización general que convierte a cada obrero en oficial múltiple de toda la planta, atacando el salario y la antigüedad, viejos bastiones de los metalúrgicos”, manifestaron desde el Partido Obrero.

Hoy lunes vence el segundo tramo de las suspensiones, que ya lleva más de un año, y muchos trabajadores se preguntan si aparte del segundo tramo no será, definitivamente, el último para dar rienda suelta a una serie de despidos. Esto está en el orden de los supuestos, pero lo cierto es que los empleados están preocupados y ya calculan que mantienen una pérdida salarial que, sumando los ítems resignados en el recibo de sueldos, redondea unos 70 mil pesos por año para cada obrero. “Por ejemplo, el premio de producción absorbió por acuerdos previos, el trasporte y una bonificación en tickets, que pasaron como sumas fijas a engrosar este ítem, que no se cobro por una año y medio”, confirma el periódico interno de los obreros “El Mandril de Siderca”.

“Las declaraciones de las gerencias, indicarían que las suspensiones siguen hasta marzo, ya que, el acta que las contempla está atada a las paritarias, que vencen en marzo”, afirma el Partido Obrero.

“El compromiso anunciado por el gobierno y la CGT para evitar despidos hasta marzo también es una farsa, la Unión Industrial Argentina salió a aclarar inmediatamente, que no puede obligar a las empresas a no despedir. Y que no se hace cargo por conflictos gremiales. Este “compromiso” es similar al firmado en mayo pasado, luego del cual se perdieron al menos 91.630 puestos de trabajo (en blanco); más de 20 mil de UOM. En Aluar frente a un solo despido, la comisión interna se puso al frente de la lucha y logro su reinstalación, con el método de la asamblea y la acción directa, quebró en una primera instancia el ataque de la empresa. Los compañeros del Sindicato del Neumático, junto con otros gremios, proponen una movilización para el próximo 20 de diciembre: será una oportunidad salir a la calle por todos los reclamos obreros y populares, y para denunciar la tregua de las centrales sindicales con el gobierno de Macri y Vidal. La tregua entre la CGT y el gobierno obliga a los trabajadores a tomar en nuestras manos la lucha contra los despidos y las suspensiones.

Es más que necesario que apliquemos los métodos que llevan adelante los compañeros de Aluar, para quebrar los intentos de ajuste que quiere seguir aplicando la empresa, para defender nuestras conquistas y poder avanzar en nuestros reclamos”, explicaron desde el grupo de trabajadores independientes de “El Mandril de Siderca”. “No a los despidos y suspensiones; reparto de horas sin pérdida salarial; reapertura de paritarias; abolición del impuesto al salario y vamos por una nueva dirección en nuestro sindicato”, firman en un documento la “Agrupación El Mandril” y “Siderca en Agrupaciones Clasistas Metalúrgicas”.