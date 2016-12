El concejal Castiglioni fue atacado a pedradas mientras conducía en Av. Santa Fe

A las 21 horas de ayer el edil justicialista Lucas Castiglioni ingresaba a Zárate por avenida Santa Fe, conducía un Volkswagen Gol y detrás de él lo hacía su hermana, en otro auto, y tres vehículos más.

Un automovilista cuando proviene de Lima por el Camino 038 y quiere ingresar a Zárate tiene dos alternativas, continuar por la avenida Santa Fe o doblar hacia Terminal Zárate e ingresar por Villa Angus.

“Yo sé que la zona de avenida Santa Fe es peligrosa porque está oscura y se encuentran altos cañaverales a los costados de la banquina. Sé también que muchos vecinos son víctimas de piedrazos que arrojan delincuentes desde ambas manos con fines de robo, pero a esa hora había mucho tránsito, por lo que decidí pasar por allí. Lo que nunca creí es que iba a ser atacado de esta manera”, expresó el edil.

Tal como describió el concejal, la zona está oscura y con altos cañaverales, una situación que es aprovechada por delincuentes para cometer todo tipo de ilícitos. Hay dos cámaras de monitoreo pero nadie sabe si filman y si toman alguna imagen nítida por la oscuridad que reina la zona.

“Esta es la segunda vez que me pasa, pero a diferencia de otras veces estos ataques fueron mucho más violentos, aparte me arrojaron grandes piedras de frente y una de ellas pegó en el apoyacabezas del acompañante, yo iba solo pero si viajaba con alguien esas piedras podían matar a una persona. Yo no sé si es con fines de robo o qué, pero esta vez tiraron piedras como para matar a alguien. En mi caso me arrojaron dos piedras de las que se encuentran en las vías del ferrocarril, una ingresó rompiendo la ventanilla del lado del acompañante y la otra impactó contra el parabrisas”, relató Castiglioni.

Cuando fue a hacer la denuncia al seguro lo recibieron con un dato estadístico que debería anotar la secretaría de Seguridad, “tengo dos casos por semana fijo de automovilistas que vienen a denunciar apedreadas en la avenida Santa Fe”, fueron las palabra que utilizó el productor de seguros al recibir al concejal limeño.

“Hay personas que piensan que los que tenemos la representatividad dentro de organismos del Estado somos intocables o tenemos alguna protección divina, nada de eso; todo lo contrario, somos vecinos al igual que todos con la posibilidad de expresar las cosas que le pasan a la sociedad todos los días y exigir que se modifiquen, por eso está problemática la he expresado en varias oportunidades a funcionarios y en las sesiones del HCD”, comentó el concejal limeño.

“Creo que son pibes, adolescentes, los que se dedican a hacer estos delitos, por que más que hechos vandálicos son un delito grave, pueden matar a alguien, hacerlo chocar, o lastimarlo gravemente con una de estas piedras. Ya son muchos los vecinos que sufrieron las consecuencias de estos hechos y creo que todavía están a tiempo para cambiar sus actitudes, de otra manera va a ser muy difícil que esto termine bien. Además debe intervenir el Estado municipal, no solamente para colocar más presencia policial sino también para tener un abordaje territorial en La Ponderosa y todos los barrios aledaños con el fin de ver qué es lo que sucede socialmente y por qué se producen este tipo de prácticas delictivas”, concluyó el concejal del Frente para la Victoria-Partido Justicialista.