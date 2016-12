Llegó a su fin el Torneo Clausura de UNIFIZA

Entre jueves, viernes y domingo siguió disputándose el Campeonato Clausura “25º Aniversario de Diario LA VOZ” que organiza UNIFIZA (Unión de Fútbol Infantil Zarateño).

En la oportunidad se jugaron los cuatro partidos restantes: España vs. Maipú; y Ferroviarios vs. Once Corazones (ambos de la 6º fecha); y Once Corazones vs. Def. de Lima; y El Dorado vs. España (de la séptima y última jornada) para finalizar el segundo torneo de este año.

LOS RESULTADOS

Estos fueron los resultados y goleadores registrados en esta jornada:

– Categoría ’01: El Dorado Jrs 3 (Uriel Sosa -2- y Martín López) – Dep. España 0; y Dep. Es-paña 2 (Patrick Blanco y Juan Zárate) – Maipú 4 (Mario Amarillo -3- e Isaías Jofré).

– Categoría ’02: Ferroviarios 2 (Jonathan Gómez y Germán Gómez) – Once Corazones 3 (Franco Prieto, Isaías Bael y Rodrigo Gallard); El Dorado Jrs 2 (Axel Osorio -2-) – Dep. España 0; Once Corazones 1 (Isaías Bael) – Def. de Lima 0; y Dep. España 0 – Maipú 7 (Sebastián Villalba -4- y Matías González -3-).

– Categoría ’03: Ferroviarios 1 (Cristian Virrzi) – Once Corazones 5 (Valentín Albano -2-, Ulises Mónaco -2- y Franco Prieto); El Dorado Jrs 5 (Braian González -3-, Daniel Cardozo y Tomás Paredes) – Dep. España 0; Once Corazones 0 – Def. de Lima 0; y Dep. España 3 (Franco Barrios -2- y Ramón Ojeda) – Maipú 1 (Natanael Giménez).

– Categoría ’04: El Dorado Jrs 3 (Gerónimo Magni -2- y Franco Nores) – Dep. España 1 (Agustín Aguirre); y Dep. España 0 – Maipú 4 (Leandro Olivera, Danilo Mazzolo, Julio Ama-rillo y Jonathan Pattyn).

– Categoría ’05: Ferroviarios 1 (Leira Lescano) – Once Corazones 4 (Mateo Magallán -2-, Máximo Alvarez y Ramiro Geuna); El Dorado Jrs 2 (Tomás Peralta -2-) – Dep. España 0; y Once Corazones 2 (Mateo Magallán -2-) – Def. de Lima 0.

– Categoría ’06: Ferroviarios 1 (Bautista González) – Once Corazones 3 (Mauricio Pattyn -2- y Lautaro Castañeda); y Once Corazones 1 (Emanuel Chara) – Def. de Lima 1 (Owen Giménez)

– Categoría ’07: El Dorado Jrs 2 (Gastón Cardozo y Emanuel Vergara) – Dep. España 1 (Gonzalo Cardozo); y Dep. España 1 (Benjamín Lavín) – Maipú 4 (Jeremías Suárez -3- y Tomás Jacquet).

– Categoría ’08: Ferroviarios 1 (Brandon Romero) – Once Corazones 1 (Román Villanueva); El Dorado Jrs 0 – Dep. España 1 (Máximo Silvera); Once Corazones 2 (Román Villanueva y Gerónimo Ferreyra) – Def. de Lima 1 (Nicolás Vallejos); y Dep. España 3 (Joaquín Zárate -2- y Nazareno Luqui) – Maipú 3 (Bautista Toledo, Alan Giles y Tomás Prondijien).

– Categoría ’09 (promocional): Ferroviarios 3 (Mauro Aranda, Mateo Scarpa y Francisco Duarte) – Once Corazones 0; El Dorado Jrs 5 (Mateo Zalazar -2-, Luciano Giménez, Milton Vipiollia y Miltón González) – Dep. España 0; y Dep. España 3 (Mateo Zalazar, Ezequiel Ramírez y Santino Gauna) – Maipú 4 (Thiago Pénida -2-, Benjamín Godoy y Tobías Segovia).

HOY HABRA CUATRO DESEMPATES

En la cancha de Ferroviarios hoy martes se jugarán los cuatro desempates: 18 hs. Once Corazones vs. Maipú (por el 3º puesto de la cat. ’06); 19 hs. Ferroviarios vs. Def. de Lima (por el 3º puesto de la cat. ’08); 20 hs. Once Corazones vs. Def. de Lima (por el 1º puesto de la cat. ’03); y 21 hs. Once Corazones vs. Ferroviarios (por el 2º puesto de la cat. ’02).