Efectivos de Prefectura salieron a patrullar las calles

Desde la tarde de ayer, se pudo ver en la zona céntrica, así como también sobre avenida Lavalle, distintos grupos de efectivos de Prefectura Naval realizando patrullajes a pie.

Si bien no hubo una confirmación oficial sobre el retorno de las fuerzas, lo cierto es que en la calle se percibe un incremento en la presencia de los uniformados en zonas como el Parque Urbano central o la arteria de ingreso a la ciudad.

Según fuentes consultadas, hasta el momento, los mandos jerárquicos no han regresado a las reuniones de la Mesa de Seguridad, pero en sintonía con el acuerdo firmado por el intendente Osvaldo Cáffaro en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en las próximas horas se haría el desembarco oficial de los agentes al territorio zarateño.

Por su parte, en el marco del inicio de obra del futuro Hospital Intermedio para la localidad de Lima, Cáffaro destacó que desde las gestiones del plano local, provincial y nacional, se encuentran “a disposición para trabajar en conjunto”.

Así, tras firmar la carta de intención para el regreso de las fuerzas federales a Zárate con los ministros Cristian Ritondo y Patricia Bullrich, el Jefe Comunal explicó ayer que las fuerzas federales llegarán a nuestra ciudad “a la brevedad” y que serán aproximadamente 60 efectivos de Prefectura Naval.

“Vale destacar la reflexión del Gobierno Nacional sobre nuestro pedido. Meses atrás contábamos con 150 efectivos de Prefectura y lamentablemente se tomó la decisión de retirarlos. Hay que cuidar nuestra gente, y agradecemos que nos hayan escuchado”, manifestó el intendente y agregó: “La seguridad se construye todos los días y debe haber coordinación entre Municipio, Provincia y Nación. De nuestra parte pondremos todo a disposición, y si es necesario el alojamiento y movilidad también la tendrán”.

Según explicó, los ministros de Nación y Provincia detallaron las particularidades del distrito, donde se registra una alta tasa de ocupación laboral en empresas, por los cual son pocos los aspirantes a policías.

“Dadas las características de Zárate, un lugar de mucho empleo y donde no hay abundancia de policías, plantee que no es un tema cuantitativo sino de analizar y ver otros aspectos”, expresó y concluyó: “La relación con los ministros es buena mas allá de la forma de pensar de cada uno, la gente nos votó para solucionar problemas. Agradezco a Zárate y Lima por el acompañamiento en el pedido del regreso de las fuerzas federales, en este caso Prefectura”.