Continúa la Copa “Pablo Galeano” en Villa Fox

En la noche de hoy en Villa Fox seguirá la IIIº Edición de la Copa “Pablo Galeano” de fútbol infantil que organiza el Club Atlético Defensores Unidos.

En la ocasión en el playón se jugarán estos cotejos: 19.30 hs. por el 5º puesto de la Zona Campeonato: Central vs. Def. de Estrada (cat. ’09); 20.15 hs. por el 5º puesto de la Zona Integración: El Dorado vs. Malvicino (cat. ’09); 21.10 hs. por el 5º puesto de la Zona Integración: El Dorado vs. Maipú “A” (cat. ’08); y 22.05 hs. por la semifinal de la Zona Campeonato: Náutico vs. Mitre “B” (cat. ’08).

Por su parte en el gimnasio “Carlos Baigros” se disputarán los siguientes encuentros: 19.30 hs. por el 5º puesto de la Zona Integración: Belgrano vs. Náutico (cat. ’08); 20.15 hs. por el 5º puesto de la Zona Integración: Maipú “A” vs. El Dorado (cat. ’10); 21.10 hs. por el 5º puesto de la Zona Integración: San Miguel vs. Malvicino (cat. ’10); y 22.05 hs. por la semifinal de la Zona Campeonato: Belgrano vs. La Esperanza (cat. ’09).

RESULTADOS DEL MARTES

Por su parte el pasado martes culminaron los cuartos de final en las Zonas Integración y Campeonato, donde se registraron estos resultados:

– Categoría ’07: Mitre “B” 1 – Maipú “B” 1, en definición por penales ganó Maipú “B”; y Náutico 1 – Mitre “A” 4; .

– Categoría ’08: CADU 5 – Náutico 3; Once Corazones 6 – Maipú “A” 2; y Belgrano 2- Sarmiento 4.

– Categoría ’10: Belgrano 12 – El Dorado 1; Náutico 4 – San Miguel 1; y CADU 2 – Malvicino 0.